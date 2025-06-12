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經濟
2025年6月12日星期四
股市最前線
比亞迪等承諾支帳期不逾60天 響應保障中小企新規 業界：價格戰已影響供應商
5月整體汽車銷量 按年增11%
標普料內地車企今年利潤率受壓
恒指再漲204點 北水大減八成
陳茂波：港股強勢 有助支撐消費
海天招股首日 孖展認購額逾千億 超購173倍 每手3667元較A股折讓逾兩成
美債倘全失最高評級 積金據報擬3個月內減持
大摩上調泡泡瑪特目標價至302元
「全球唯一」初代薄荷色Labubu 108萬拍賣成交
彭博：地平線擬折讓8％配股 集資47億
標普：新世界困境影響 料港樓價最少跌5%
匯控沽阿根廷銀行ADR套現50億
美上月核心CPI維持2.8% 彭博：企業不願將關稅轉嫁消費者
全球儲備資產 美元佔比跌穿五成
摩通CEO：關稅或令美經濟「軟着陸再軟一點」
張兆聰：德昌倘回落 可中線買入
港元定存建行亞洲1個月年利率見6.68厘
澳元定存高息精選
技術取勝：金山雲料保歷加通道上落
楊智佳：港股健康慢升 倘短線調整成入市機會
周顯：外匯基金難減美債持倉
湯文亮：洛杉磯暴動幫了中國
上源示範屋料遭殺大訂近千萬 成交期近3年半買家撻大訂 當年呎價2.46萬破頂
MIAMI QUAY II擬先推低座25伙招標
新田科技城項目招意向涉20公頃地
永亨銀行馮氏家族5550萬入市玫瑰新邨
永倫4500萬沽厚福街舖 持貨23年賺2800萬
瑞銀：全球家辦料續落戶本港 港法治醫療教育稅制具優勢
瑞銀財富管理滕瑤：中國科技股續看漲
澳元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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比亞迪等承諾支帳期不逾60天 響應保障中小企新規 業界：價格戰已影響供應商
5月整體汽車銷量 按年增11%
標普料內地車企今年利潤率受壓
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