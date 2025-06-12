美債倘全失最高評級 積金據報擬3個月內減持

昨與積金局討論相關計劃

不少強積金債券基金以富時羅素旗下的強積金世界國債指數作為基金配置的基準，知情人士稱，本月初富時羅素已應業內團體要求，就減持計劃進行相關分析。現時美國國債佔該指數比重達46.37%，第二位的中國國債佔比為11.65%。一旦美債失去最高評級，相關債券基金需大幅減持美債佔比至上限10%，但為避免因市場波動令持倉水平升穿上限水平，實際上美國國債需降至約9%水平。

消息指基金經理建議，監管當局應給予3到6個月重新平衡投資組合，資金將轉向其他獲最高評級並有較大市值的主權債券，目前在該指數中，德國和新加坡獲最高評級。業界亦向積金局展示資金重新配置帶來的潛在影響。

星德債同獲最高評級

香港信託人公會主席劉嘉時向彭博確認昨日舉行會議，並表示向積金局提交相關潛在影響和分析的資料，另一業界團體香港投資基金公會未有回應，積金局和富時羅素均拒絕置評。

早前R&I表示，暫不考慮下調美國國債評級，因此強積金基金暫時沒有減持美債壓力。美國國債市值龐大、流通性佳，若一旦要按例減持，市場亦難以找到可與美債相比又獲最高評級的發行人。上月市傳積金業界團體向積金局建議，對美國國債給予例外處理。

積金局其後回覆，強積金投資要求包括對不同資產類別有配置上限，以達至穩健的風險管理及保障強積金計劃成員的利益，當局沒有計劃修改相關規定。當局又稱，最近要求受託人與其投資經理，評估最新市場情况對強積金基金的潛在影響，並制定適當的策略和緩解措施，應對將來假如出現美國信貸評級變動情况。