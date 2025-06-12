明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

海天招股首日 孖展認購額逾千億 超購173倍 每手3667元較A股折讓逾兩成

【明報專訊】A股市值2320億元（人民幣，下同）的內地調味品生產商龍頭海天味業（港：3288；滬：603288），昨日起至下周一（16日）招股，未計及發售量調整權及超額配股權的行使下，海天是次招股價介乎35至36.3港元，發售2.63億H股、最多集資95.6億港元，發售股數佔發售完成後的總股本4.52%，一手100股計，入場費約為3666港元，中金公司、高盛及摩根士丹利為聯席保薦人（見表）。

明報記者 江陵凱

海天味業昨日A股略升0.02%至41.73元，相對招股價上下限折讓20.5%至23.4%，若以是次H股招股中間價35.65港元計，H股較A股價格折讓21.6%。海天是次公開發售部分的股數，佔全球發售總股數6%。招股文件顯示，若於公開發售超購60倍或以上，觸發回撥機制則公開發售部分將增至全球發售的21%。

引入GIC等8基石投資者

昨晚市場資料顯示，首日招股的海天味業，於公開發售部分已獲新股孖展超購173倍，涉資約1008億元。

是次海天招股引入8名基石投資者，包括新加坡主權財富基金GIC、中資基金高瓴旗下HHLR Advisors, Ltd.，以及加拿大皇家銀行RBC等。其餘基投包括源峰基金、UBS AM、Boyu、HSG Growth以及佛山發展。假設最終以招股價中位數發售，以及行使權未使用，基投已認購49.74%是次IPO股份。另外，8名基投禁售期為6個月。

海天味業主要品類包括醬油、蠔油、調味醬和特色調味品及其他等，當中醬油產品佔去年總收入269億元的51.1%。根據弗若斯特沙利文報告，以去年調味品業務收入計，海天味業在全球調味品行業排名第五，市佔率為1.1%。另按去年收入計，海天在中國調味品市場排行首位，市場份額為4.8%。

A股安井食品通過上市聆訊

海天味業於最新招股文件公布今年首季數據，季內淨利潤按年升約15%至22.07億元，淨利率按年升1.4個百分點至26.5%。

此外，內地急凍食品龍頭安井食品（滬：603345）亦已通過上市聆訊。另內地生物科技公司撥康視雲、醫藥股長風藥業及東陽光藥，以及A股廣合科技（深：001389），於昨日向港交所（0388）遞表申請上市。

相關字詞﹕安井食品 東陽光藥 新股 回撥 超購 調味料 豉油 調味 海天味業

上 / 下一篇新聞