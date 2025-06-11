貿發局劉會平斥727萬 入市東傲連租約戶

翻查資料，東傲26樓全層於2022年曾獲海外註冊公司以逾1.3億元購入，以全層面積11,965方呎計，呎價約10,935元，據悉買家去年撻訂離場，發展商出租後再拆售，以成交呎價計，即最新成交呎價較3年前低約63%。

劉重興續稱，東傲6樓06室亦獲投資者購入，面積3254方呎，連同一個車位，成交價1454萬元，呎價4469元，買家為保發建築兼香港防水業聯會會長凌國良，凌於區內持有工廈物業，購入單位擬先作收租。

李根興2500萬蝕讓放售染布房街舖

另外，盛滙商舖基金創辦人李根興再蝕讓放售商舖，利嘉閣（工商舖）高級區域董事李維明表示，旺角染布房街16號地舖，面積約910方呎，連租約以意向價約2500萬元放售，呎價約2.75萬元。商舖現由酒吧承租，月租約8萬元，以意向價計，新買家可享租金回報率約3.8厘。

資料顯示，商舖由GOLD LOTUS LIMITED持有，股東為海外註冊公司，董事為盛滙商舖基金創辦人李根興，他於2021年11月以2680萬元購入，若以意向價售出，帳蝕約180萬元或6.7%。