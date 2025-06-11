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經濟

香港地產

滶晨周六首輪價單開售138伙

【明報專訊】已公布兩張價單共151伙的新世界（0017）、港鐵（0066）等合作發展的黃竹坑港島南岸滶晨，落實周六以價單形式首輪發售138伙，大手客最多可購買8伙，而每名買家最多則可入8票。據悉，項目暫收約3000票，超額認購近21倍。

新世界發展營業及市務部總監何家欣稱，滶晨周六發售的138伙，包括129伙兩房戶、4伙3房戶及5伙4房戶，實用面積455至1261方呎，定價1062.9萬至4655.9萬元，折實850.3萬至3724.7萬元，折實實呎18,688至29,538元，該批單位以定價計平均實呎26,286元，市值19.06億元，折實均呎則為21,028元，折實市值15.25億元。

項目暫收3000票 超額近21倍

今批單位將分4組銷售，包括X、S、A及B組，其中X組為曾購入招標單位之買家，每名買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙；S組買家最少購買兩伙指定單位或最少3伙，最多可購8伙；而A組買家可購最少1伙指定單位或最少兩伙，最多可購4伙；B組買家可購一至兩伙。

據銷售安排顯示，每名買家在各組合共最多可入8票，並於本周五下午截票。

此外，恒地（0012）旗下啟德THE HENLEY系列減價後，過去兩個周末銷情理想。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民指出，項目過去兩輪銷售共沽114伙，套現近9.4億元，集團加推28伙於本周六以先到先得形式發售，同樣提供高達15%折扣優惠，折實均呎20,973元，當中最低售價為3B座37樓F室，實用面積229方呎，折實價495.6萬元，實呎21,642元。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝則指出，啟德跑道區天瀧最新以招標形式售出兩伙，共套現7738萬元，包括2座18樓A室，實用面積1173方呎，屬4房1套間隔，成交價4038萬元，實呎34,425元；另外，6座15樓B室，實用面積1102方呎，屬3房1套間隔，成交價3700萬元，實呎33,575元。上述項目自現樓形式銷售後，連車位合共套現逾40億元。

相關字詞﹕天瀧 尚岸 THE HENLEY 滶晨

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