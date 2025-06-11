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經濟
2025年6月11日星期三
技術取勝
投資策略
拆息低 匯豐理財客首萬元貸款享零息 餘款1個月H+0.7厘起 投資界：可做套息交易
恒指24000爭持 北水淨買75億
法巴：若有催化劑 港股可破25000
富瑞：澳博關7衛星場 或有利改善邊際利潤率
美團王興：堅決反對「內捲」競爭
金發局倡另類投資納強積金
11新股過關 趕半年結尾班車上市 曹操出行香江電器通過聆訊 6企擬籌176億
內地允港上市灣區企業赴深交所掛牌
淘寶：將推3招吸港客做「88VIP」
中電中海油港完成船對船加注LNG
台積電上月合併收入升四成
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張兆聰：牧原快港上市 萬洲料有炒作
匯豐推新客享1個月定存息10厘
英鎊定存高息精選
姜靜：港匯弱方保證水平近在咫尺
技術取勝：美圖技術指標偏好 動力強
阿里王子棄港 沈運龍：不滿被玩
楊智佳：市底短期偏強 醫療板塊不妨吼落後股
周顯：日本R&I料不敢降美債評級
湯文亮：定存息大跌 食息族寧願消費
嘉峰前股東買MOUNT NICHOLSON樓王 上月6億購特色戶 呎價逾14萬破亞洲分層紀錄
滶晨周六首輪價單開售138伙
萊坊：樓價跌勢放緩 料今年最多跌3%
新地大欖涌村申建2670伙 多23年前逾千伙
貿發局劉會平斥727萬 入市東傲連租約戶
薈鳴主打一房 高層享獅子山景
處黃大仙民生區 生活配套便利
道富環球：亞洲本幣債券看俏
技術取勝：美圖技術指標偏好 動力強
【明報專訊】愛康反覆向上 破頂機會大（圖）
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技術取勝
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