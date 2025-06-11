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經濟
姜靜 外匯動靜

投資策略

姜靜：港匯弱方保證水平近在咫尺

【明報專訊】美元兌港元昨中午在7.8485水平附近交易，距離弱方兌換保證7.85不足15點子。港匯近期波動，在觸及強方保證後，短短一個多月就從7.75走弱至近7.85，背後力量是套利交易。目前，1個月港元銀行同業拆息（HIBOR）在0.5厘水平，而美元擔保隔夜融資利率（SOFR）則仍在4.3厘水平，港美息差（HIBOR-SOFR）在逾3厘的罕見水平。

筆者有兩點較為意外，首先是港美息差的幅度罕見，其次是觸發弱方兌換保證所需的時間比預期更長。過往多次弱方兌換保證被觸發時，HIBOR-SOFR遠遠比當前水平窄，限制利差進一步擴大的空間。5月初港元拆息快速下滑，一方面和金管局干預外匯，注入大量流動性有關。另一方面，由於對美國貿易政策和財政健康的擔憂，過去幾周市場開始看空美元，令港元套利交易的吸引力下降。這再加上市場預期金管局將不會發行額外的外匯基金票據，以吸收港元流動性，因此貨幣遲遲未能見7.85的水平。

隨着套利交易重新主導市場，筆者估計短期內，弱方兌換保證被觸發的機率頗高，屆時金管局需要進行外匯干預，向市場抽走港元流動性。隨着銀行間總結餘再度減少，港元拆息將快速掉頭向上。目前，陡峭的隱含港元利率曲線已經反映了較高的未來利率預期，1個月的隱含港元利率約在0.5厘左右，而6個月的隱含港元利率約在2.1厘。筆者所在的研究團隊估計，未來幾個月港美息差將收窄，港元銀行同業拆息將回到2.5至3厘區間。在聯繫匯率下，港息基本上追蹤美息走勢。目前，港美處於不同經濟周期，本地通脹低迷，但港息在套利交易作用下，最終仍要向較高的美息靠攏。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]

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