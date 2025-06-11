美推「特朗普帳戶」 嬰兒獲千美元炒股

帳戶名為「特朗普帳戶」（Trump Accounts），所有於今年元旦起，至2029年元旦前出生的美國公民子女，將在出生後自動獲得一個由美國財政部出資設立的投資帳戶，初始金額為1000美元。

18歲起可用於置業首期等

新生兒的父母，或帳戶託管人每年最多可向帳戶存入5000美元的稅後供款。這筆資金將投資於追蹤美股的指數基金，帳戶受益人由18歲起，可開始提取這筆錢作為置業首期、教育或創業資金。若這筆錢用於其他用途，需繳納更高稅率。到30歲時，可完全控制全部餘額用於任何用途。

美國2023年出生人口為360萬，以每個帳戶注入1000美元的初始資金推算，一年就要耗資36億美元。但特朗普聲稱，帳戶對納稅人「沒有成本」，因為這筆錢將從向海外匯款徵收的匯款稅等扣除。「特朗普帳戶」能否生效，將取決於參議院是否通過《大而美法案》。市場等待中美貿易會談的進展，美股三大指數早段微升。

（綜合報道）

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