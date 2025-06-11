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經濟

中電中海油港完成船對船加注LNG

【明報專訊】中電控股（0002）旗下中電源動與中海油（0883）旗下廣東水運清潔能源去年11月成立的合資公司，於本月5日德國貨櫃航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）的大型貨櫃船Hanoi Express號在香港葵青貨櫃碼頭裝卸貨物期間，同步加注約1萬立方米液化天然氣（LNG），為香港首次同步進行船對船LNG加注及貨物裝卸作業。

加注涉20小時

中電源動集團總裁吳永豪表示，整個加注時間約20小時，可於貨船在港裝貨卸貨期間內完成。他指出因技術難度較大，需要充足經驗及前期準備工作，但相對以往的加注方式，船對船加注方式仍有助縮短船舶在港口周轉時間。他稱現時業務僅在初步階段，已向全球多家航運公司接觸，並邀請來港使用服務。

目前業界主要使用或試用LNG、生物柴油和綠色甲醇等綠色燃油。吳永豪稱，目前約600艘使用LNG船隻，但已有約500艘同類船隻正在建造，遠超之前預期，亦反映業界對LNG需求明顯，故認為前景較樂觀。

同步處理貨物

運輸及物流局長陳美寶致詞時表示，期望這次同步作業能給予本地加注業界動力，繼續為未來訪港利用LNG或其他綠色燃料驅動的船隻提供服務，為國際班輪公司選擇來港進行加注及處理貨物提供更多便利和信心。

負責加注的「海洋石油301號」，長184.7米、寬28.1米，主要為國際航線船舶作燃料補給。該船可裝載3萬立方米液化天然氣，每小時加注能力達1650立方米。至於接受加注的貨櫃船長399米、寬61米，最大載貨量約2.37萬標準貨櫃（TEU）。該船於今年4月8日從德國漢堡啟航，經比利時、英國以及新加坡等地，於6月5日抵達香港貨櫃碼頭裝卸貨物及同步加注。

相關字詞﹕中海油（883） 中電源動

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