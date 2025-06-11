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經濟

淘寶：將推3招吸港客做「88VIP」

【明報專訊】內地電商「618購物節」強勢攻港，淘寶天貓港澳事業部總監楊雯（Sabrina）昨介紹，淘寶香港今年目標繼續是擴大用戶規模、體驗、購買力及黏性。目前淘寶「88VIP」作為核心及活躍消費人群的88VIP會員人數全國已超過5000萬，香港亦會重點推出「88VIP」，且開通了港幣支付。平台顯示88VIP用戶每月有高達25天會逛淘寶，而香港88VIP購買力亦高於非VIP用戶5倍，618期間新開88VIP人數是日常的6倍。

618首輪活動 新增用戶飈兩倍

楊雯指出，平台將推3招吸引香港消費參與88VIP，包括指定大品牌九五折優惠，88VIP在促銷期間有專屬大額消費券，即日起向香港88VIP推免費退貨服務，每月上限為50元，希望透過此計劃提升香港資深玩家的體驗及購買力。

楊雯指出，今年618購物節第一輪活動在5月16日至26日，第二輪在5月28日至6月20日。自去年淘寶香港推全港包郵後，成功增強本地消費者認知，今年第一輪活動期間參與的香港用戶已按年錄雙位數增長，新增用戶數亦按年增長兩倍。

楊雯又透露，伙拍Papabo開設的首間「PapaHome淘寶家具實體店」首3個月表現超預期，到店人數超過30萬人，將趁618購物節再推優惠吸引本港消費者；同時在店內設「淘市集」展示淘寶輕小商品如服飾、家品、化妝品等，讓本港客戶體驗淘寶精選商品。

家具店表現超預期 擬設淘市集

問到市傳PapaHome將殺入銅鑼灣開設第二分店，楊雯稱，詳情由PapaHome方面公布。

公司自2016年來港，一向按用戶需求優化服務，以往用戶反映家具品類較大型及不確定性高，想實體體驗後便嘗試開設PapaHome線下店，現時亦增設「淘市集」，未來會繼續投入在此類型的模式。

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