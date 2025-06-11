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11新股過關 趕半年結尾班車上市 曹操出行香江電器通過聆訊 6企擬籌176億

【明報專訊】臨近半年結，多家準新股爭搭月底尾班車，本港新股市場或將迎來大爆發。曹操出行及香江電器昨日通過港交所（0388）上市聆訊，加上本周一通過聆訊的聖貝拉SAINT BELLA、穎通控股及藥捷安康，即本周僅過兩日已有5間公司通過聆訊。連同6間已過關但尚未開始招股的公司，現時共有11間公司正排隊等待上市（見表）。單計6間市場有傳出集資金額的公司，目標集資額已高達22.5億美元（約175.5億港元）。

明報記者 邱潤青

此外，前稱匯智控股、獲騰訊（0700）投資的數據智能應用軟件公司明略科技，其上市申請失效後昨再度遞表。明略科技獲騰訊持有A類股份共約6528.3萬股，並由騰訊投資部董事總經理姚磊文任非執行董事。明略科技創始人、執行董事、董事長、首席執行官兼控股股東吳明輝持有全部B類股份。

明略科技再申請上市

曹操出行為吉利集團孵化的網約車平台。上市文件引述弗若斯特沙利文數據，截至去年底，曹操出行在136個城市營運，市場佔有率為5.4%。值得一提的是，曹操出行上市前吉利集團董事長李書福為最大股東，持有公司83.87%股權，公司亦獲得母公司吉利在車隊製造及營運方面的支援。

文件並披露，曹操出行與吉利達成戰略合作，於31個城市擁有一支超過3.4萬輛定制車的車隊，屬全國最大規模，同時亦能藉着吉利體系內龐大支援網絡，提高經營效率及降低保養及維修成本。財務方面，公司去年總交易價值（GTV）按年增長38.8%至170億元（人民幣，下同）；收入增長37.37%至146.57億元，虧損收窄至12.46億元。

聖貝拉股東包括騰訊太古地產

同於本周通過聆訊的亞洲最大產後護理集團聖貝拉，在內地、香港、新加坡及美國經營96間月子中心，騰訊（0700）、太古地產（1972）、新鴻基公司（0086）均為其上市前股東。同日「過會」的還有香水集團穎通控股，以及按《上市規則》第18A章（生物科技股）遞表的生物製藥公司藥捷安康。

昨日有3隻新股首掛，當中公開發售超購274.96倍的容大科技（9881），勁升42%表現最佳。由於容大國際配售部分僅獲認購0.96倍未足額，據上市規則毋須觸發回撥機制。

新琪安（2573）亦升21.4%，MetaLight（2605）跌30.2%。

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