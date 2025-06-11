美團王興：堅決反對「內捲」競爭

首席財務官：續回購回報股東

面對京東（9618）和阿里巴巴（9988）旗下「餓了麼」在外賣市場的競爭，王興表示，美團一方面歡迎更多參與者，但另一方面堅決反對「內捲」。他指出，「內捲」會導致多重問題，例如配送準時率下滑和退款率上升，不利於消費者體驗。對於商家而言，這也嚴重影響其穩定經營。

他續稱，「如果再出現一輪以大額促銷、以低於成本價促銷為特徵的衝擊，對整個行業的長遠健康發展是不利的，而且我認為這與目前強調各行各業反『內捲』的精神背道而馳，因此監管部門也會注意到這情况，並會出台一些引導措施，美團非常堅決反對內捲」。

針對有股東提出美團股價長期低迷，甚至低於許多員工行權價，陳少暉回應稱，短期的股價波動並非公司能夠預測或管理，而管理層對公司在行業的前景充滿信心，相信這將最終創造巨大的商業價值。

陳少暉表示，在目前及未來的周期，美團仍會把回購作為股東回報的重要方式。相較於直接的現金分紅，美團每年的回購金額約10億美元以上，這筆金額就是抵消每年期權池所造成的稀釋。在此基礎上，美團將根據市場及公司現金流狀况，考慮採取更積極、更具彈性的回購策略。