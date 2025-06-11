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經濟

拆息低 匯豐理財客首萬元貸款享零息 餘款1個月H+0.7厘起 投資界：可做套息交易

【明報專訊】港元拆息持續低企，銀行資金成本下降，近期積極推出低息貸款吸客。匯豐昨日表示，因應市况推出利率新低貸款方案，高端客戶經「匯財組合貸款」提取首1萬元貸款，可獲零利率和手續費優惠，優惠期至今年底，或按該行通知日期結束。高於1萬元的貸款額，年化利率最多可以低至1個月拆息（H）加0.7厘，按昨日拆息計算為1.25厘。雖然港元利率回落，但不少6個月期美元債券、存款證利率現時仍在4厘以上水平，分析認為以現時息差，借港元買美元存款證面對的風險不大，不過仍需留意拆息上升和匯率風險。

明報記者 歐陽偉昉

「匯財組合貸款」為透支產品，向於該行有100萬元以上資產的卓越理財或以上級別客戶提供，利息按每日實際使用貸款額計算，現時貸款額100萬元或以下的年化利率為H+1.2厘，期後貸款按金額分層，最低為H+0.8厘。以昨日1個月港元拆息0.5452厘計算，即利率為1.35厘至1.75厘。客戶同時加入「匯豐交易薈」並每月交易1元以上，當月及其後最多3個月整筆貸款年化利率則為H+0.7厘。

拆息存回升風險

上月港匯升至7.75觸發強方兌換保證，金管局向銀行體系注入近1300億元，帶動1個月拆息自近4厘水平急速回落，隔夜拆息則跌至近20年新低。近期不少銀行個人分期貸款，最低實際年利率可低見2厘以下。不過昨日港匯最低跌至7.8489，若港匯觸發弱方兌換保證，資金重新流出港元，或帶動港息回升，該貸款利率並無上限，並且會不斷按最新的1個拆息作調整，客戶須面對較高的利率風險。

另外，貸款需以客戶在匯豐戶口所持資產作抵押，包括港股美股、基金、債券、結構性投資存款、定期存款等。若抵押品價格波動，令淨孖展比率跌低於100%，匯豐可要求客戶補倉或降低未償還貸款，一旦低於60%則或會被強制清算，以糾正孖展頭寸。

套息須留意匯率或波動

現時港元和美元利率存有明顯息差，相對港元6個月定期存款跌至不到2厘，昨日同期美元定存最高仍有4厘。投資者亦可購買高息債券或存款證套息，FSMOne環球債券部高級經理陳家朗表示，近期有不少由四大中資銀行新發行美元存款證，收益率可較同期美國國債多0.4厘至0.5厘。例如建行（0939）在今年12月到期的存款證年化收益率有4.49厘，與該貸款昨日年化利率最少有2.74厘息差。雖然存在拆息回升至3厘以上的風險，但認為最終因此虧損的風險不大。

不過陳家朗提醒，存款證缺乏二手市場流動性，一旦急需資金亦較難於市場沽出。另外，港元兌美元在聯繫匯率機制下仍有最多1.29%的波幅區間，若投資期較短，仍需要留意因匯率而可能出現的損失。

相關字詞﹕美息 貸款利率 港元拆息 匯豐

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