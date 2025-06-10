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經濟

香港地產

帝滙豪庭特色戶1.57億沽 呎價5.9萬雙破頂

【明報專訊】港島豪宅交投活躍，繼半山波老道21 BORRETT ROAD日前有單位以1.48億元售出後，恒地（0012）旗下已屆現樓的羅便臣道帝滙豪庭，相隔4個月後再錄一手成交，最新透過招標售出29樓B室，實用面積2674方呎連平台特色戶、原則4房4套間隔（現改裝為3套房），成交價高達1.57億元（不連車位）、實呎5.87萬元。恒基物業董事及營業（一）部總經理林達民表示，相關成交價、呎價均創項目新高。

據帝滙豪庭成交紀錄冊顯示，上述買家成交期為180日，但若於100日提前完成交易，可獲1%回贈即約157萬元。另一焦點新盤、新世界（0017）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸滶晨，先後推出兩張價單共151伙，市場消息指出，項目上周六至昨日暫累收逾2500票，超額16倍，最快今天上載首張銷售安排，料周末首輪價單形式開售。

滶晨最快周末首輪價單形式開售

滶晨昨日再錄6宗成交、涉資2.3億元，單位成交價2694萬至6018萬元、成交實呎3.02萬至3.86萬元。新世界營業及市務部總監何家欣表示，昨日成交價最高為第1B座33樓P2室，實用面積1559方呎4房雙套戶，連車位成交價6018萬元、實呎3.86萬元。項目透過招標累售35伙，套現總額逾18億元。

何續指出，集團同系大圍柏傲莊I、II期，稍後將以現樓形式發售為數不多的餘貨。

同區港島南岸、嘉里（0683）和港鐵等合作的海盈山，本月至今亦累售約25伙，包括昨日新沽出的第2A座27樓F室，實用面積582方呎兩房戶型，成交價1302.69萬元、實呎2.23萬元。

新界豪宅亦具承接，百利保（0617）牽頭的沙田九肚富豪．山峯，6月至昨日暫售3伙、套現逾1.02億元，包括新售出的第3座7樓B室，實用面積2042方呎4房4套間隔，成交價4118.6萬元（不連車位）、實呎2.01萬元。

另一方面，建灝持有的九龍聯合道單幢項目文曜，推出首批10個兩房、3房戶招租，實用面積650方呎至904方呎；其中兩房戶實用面積約650方呎，呎租54元起、3房戶實用面積904方呎，呎租44元起，租金已包括管理費及地租等。文曜提供92伙，已沽出逾半數單位，稍後有機會加推單位招租。

相關字詞﹕富豪．山峯 柏傲莊I、II期 海盈山 港島南岸 滶晨 帝滙豪庭

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