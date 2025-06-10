內地生2.3萬合租嵐山3房 預付一年租涉28萬

中原高級分行經理鄭志遠表示，嵐山9座中層C室租務成交，實用面積850方呎、3房1套間隔，以月租2.3萬元租出，實用呎租約27元，較對上租約月租2.2萬元加租1000元或4%。新租客為3名於中大就讀的內地碩士生，先付一年租金即近28萬元租住單位。業主2021年以895萬元購入，租金回報約3.1厘。參考同類單位，同樣位於9座一個中層C室，實用面積相同，於今年2月租務淡季時以月租約2萬元租出，實用呎租約24元，即現時最新租出單位的租金較淡季高約15%。

內地博士生1.28萬合租牽晴間兩房

此外，中原高級分行經理麥偉成表示，粉嶺牽晴間10座低層D室，實用面積384方呎，兩房間隔，新租客為兩名內地男博士生，以月租1.28萬元承租，並預付一年租金方式租入，涉逾15萬元，實用呎租33.3元。業主今年才以378萬元購入，租金回報約4.1厘。參考同類單位9座低層一個E室，實用面積385方呎，於去年2月租務淡季時以1.2萬元租出，實用呎租31元，即最新租出單位的租金較淡季高約7%。

夫婦睇樓一次2.7萬租海濱南岸3房

另外，市區大型屋苑租盤仍具承接力。香港置業分行首席聯席董事梁德權表示，紅磡海濱南岸4座中層D室，實用面積589方呎，3房間隔，有本地夫婦睇樓一次即決定以月租2.7萬元承租，實用呎租約46元，屬市價水平。業主2011年約545萬元購入，租金回報近6厘。據了解，由於區內缺盤，單位僅放租數天即獲外區客承租。