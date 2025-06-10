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經濟
2025年6月10日星期二
股市最前線
內地對美出口跌34% 逾5年最差 關稅戰影響 上月整體出口升4.8%遜預期
中國5月CPI跌0.1% 連續4個月陷通縮
宇樹據指完成股改 可能內地或香港上市 容大新琪安暗盤升逾七成 METALIGHT破底
匯豐料更多A股赴港發H股
《人民日報》斥車企割價 損行業健康發展
港股漲388點破24000 近3個月高 北水淨買大減九成 港股通新貴炒上
大摩睇港交所升至500元 全城最牛
羅兵咸倡整合懶人基金 提高效率
翠華：副線品牌門店25家 貢獻34%營業額
美冀藉推動穩定幣 增短期國債需求
黃仁勳看好英AI發展 承諾大舉投資
日本GDP上調 首季收縮0.2%
張兆聰：生科股受捧 傳奇生物可炒落後
港元定存息7日高見6.8厘
美元定存高息精選
黃雯怡：金蝶向AI發展 具轉型潛力
劉國俊：如何藉「碳普惠」參與ESG
薛偉傑：特朗普馬斯克反面 SpaceX太空總署一額汗
技術取勝：海底撈須重上16元扭弱勢
何民傑：基建採BOT更具成本效益
劉思明：大市風險胃納仍佳 理想汽車短線可吼
周顯：對羅奇轉軚三大睇法
湯文亮：探討高考題「專轉傳」
地產代理短炒兆邦苑 帳賺近百萬 9個月前225萬低撈兩房戶 現320萬沽
內地生2.3萬合租嵐山3房 預付一年租涉28萬
帝滙豪庭特色戶1.57億沽 呎價5.9萬雙破頂
美聯馬泰陽：一手料連續兩月破2000宗成交
點金貴金屬相關公司 1428萬購土瓜灣工廈
美元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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內地對美出口跌34% 逾5年最差 關稅戰影響 上月整體出口升4.8%遜預期
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