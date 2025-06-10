劉國俊：如何藉「碳普惠」參與ESG

碳普惠是一種創新的激勵機制，目標是透過激勵機制，讓節能減排變得更加直觀和有吸引力，從而推動綠色低碳生活方式和行為的普及。透過這種方式，碳普惠有助於實現永續發展目標，減少溫室氣體排放，並保護環境。以下是碳普惠的一些關鍵特點：

1. 行為量化：碳普惠平台通常會對使用者的低碳行為做量化，例如透過演算法計算使用者步行、騎乘或使用大眾運輸工具的減排量，或者主動植樹。

2. 積分獎勵：使用者的低碳行為會轉換為碳積分，這些積分可兌換商品、服務、優惠券或其他形式的獎勵。

3. 多元參與：碳普惠鼓勵不同群體參與，包括個人、家庭、企業和社區，透過積分激勵機制，讓更多人參與節能減排的行動。

4. 平台支援：碳普惠通常依賴線上平台或應用程序，使用者可以透過這些平台記錄和追蹤自己的低碳行為，並查看積分情况。

5. 政策推動：實施碳普惠往往需要政府的支持和推動，包括制定相關政策和法規，以及提供必要的資金和資源。

6. 市場機制：碳普惠可能涉及碳交易市場，使用者可將累積的碳積分出售給需要抵消碳排放的企業或個人。

在個人方面，可以透過碳普惠計劃參與ESG實踐。碳普惠是一種旨在鼓勵個人和企業採取節能減排行為的激勵機制，它透過量化個人的碳減排行為並給予相應的積分或獎勵，來提高公眾參與環保的積極性和意識。以下是個人如何透過碳普惠計劃參與ESG的幾個方向。

參與植樹造林 減使用即棄塑膠

環境（E）方面，透過參與碳普惠活動，加入碳普惠項目，透過日常的節能行為，如步行、騎自行車、減少使用一次性塑膠等，累積碳積分。更可將累積的碳積分用於兌換商品、服務或優惠，支持環保產品和企業。

社會（S）方面，積極參與社區碳普惠活動，如社區清潔、植樹造林等，增強社區凝聚力。向家人、朋友和社區宣傳碳普惠的重要性，提高大眾的環保意識。

治理（G）方面，關注碳普惠專案的透明度，了解積分的取得和使用規則，確保專案的公正和有效性。透過政府和企業實施碳普惠政策，推動碳普惠機制的完善和普及。透過參與碳普惠項目，個人不僅能夠在日常生活中實踐ESG理念，也能夠激勵更多人加入環保行動，共同推動社會朝向永續發展的方向發展。

亞洲金融科技師學會委員會成員

粵港澳大灣區慈善基金董事

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[劉國俊 全民造ESG]