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經濟
國際金融

日本GDP上調 首季收縮0.2%

【明報專訊】日本第一季GDP修正值，按季折合成年率收縮0.2%，較5月公布收縮0.7%的初值有所上調。作為內需支柱的個人消費改善，首季個人消費增長0.1%，較初值的0.04%升幅有所上調。包括原油和天然氣在內的民間庫存增加，也是GDP跌幅收窄的主因，但修正後的GDP仍然是4個季度以來首次出現的負增長。市場分析認為，日本整體經濟狀况未變，出口疲軟抵消了國內需求的復蘇，未能排除第二季經濟再次收縮而陷技術衰退。

個人消費增長上調至0.1%

日本首季需求為經濟增長貢獻了0.8個百分點，而外部需求（即出口減去進口）令GDP減少0.8個百分點。疲弱的經濟狀况，支持日本央行對加息採取審慎態度。日圓兌每美元昨在144水平徘徊，每百日圓兌港元在5.4算。

數據反映，在特朗普政府4月加大關稅壓力之前，日本經濟已開始萎縮。穆迪分析公司（Moody's Analytics）經濟學家Stefan Angrick表示，修正後的數據，並不能改變日本經濟陷入困境的事實。關稅及潛在關稅的威脅，正損害出口和工業生產。由於通脹率超越薪酬增長，家庭支出疲軟。一些日本企業已預計截至2026年3月的本財年，利潤將大幅下降，引發市場對未來投資和薪酬增長的擔憂。

分析：央行需觀望 或助推遲加息

明治安田綜合研究所指出，最新數據更像是推遲加息的因素，央行需要保持觀望。法國農業信貸銀行預計，日本第二季GDP按季折合成年率將收縮0.4%，令日本央行今年可能無法加息，而最早加息的時機可能在明年1月。

（綜合報道）

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