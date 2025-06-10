美冀藉推動穩定幣 增短期國債需求

市場等待中美貿易談判的進展，美股三大指數早段個別發展。美國10年期國債孳息率維持在4.5厘以上。

逾10年長債難受惠

美國財長貝森特期望為穩定幣引入法規，建立監管框架，以推動穩定幣的市場發展，促進穩定幣對美國國債的需求。根據加密數據提供商CoinGecko的數據，穩定幣市場目前約為2470億美元。渣打以此數據估計，倘穩定幣的法案獲通過，穩定幣的市場規模將在2028年底前增至2萬億美元。

參議院版本的穩定幣法案，可望在近日通過。倘完成立法，將要求穩定幣須由美元和短期國庫券等流動資產支持，並要求穩定幣供應商定期披露其儲備結構狀况。這意味若穩定幣市場持續增長，供應商將不得不購買更多國庫券來支持其資產。

美國目前未償還的美國國債總值約29萬億美元，其中6萬億美元為期限在1年以內的短期國庫券。根據諮詢機構Bain & Co的數據，穩定幣供應商目前合共持有1660億美元的美國政府債務，這意味穩定幣供應商可能在2028年將美國國債持有量增至1萬億美元以上。

市場憂深度綑綁添波動

摩根大通分析師估計，穩定幣供應商可能在未來幾年成為短期國庫券的第三大買家。部分分析預期，美國政府可能會增加國庫券發行量，並降低長期國債的發行比例，以應付融資需求。部分市場人士憂慮，倘波動較大的加密資產與國庫券深度綑綁，可能會加劇債市波動。

評級機構穆迪（Moody's）副總裁Cristiano Ventricelli指出，倘市場對加密資產突然失去信心、監管壓力增加，又或傳出不利謠言，可能會引發大規模清算，從而可能拖低美國國債價格，並擾亂固定收益市場。這意味穩定幣領域的問題，可能會蔓延至更廣泛的金融市場，並影響依賴穩定幣流動性的機構。

貨幣市場專家Pete Crane表示，國庫券通常期限較短，市場並不關心其價格變動，但若出現快速清算，其價格當然會下跌。

由銀行和投資者組成的美國財政部借款諮詢委員會（TBAC）在4月指出，以犧牲銀行存款為代價的穩定幣市場增長，可能會減少銀行對美國國債的需求，並對信貸增長帶來影響。

部分市場分析認為，目前的穩定幣規模，尚不足以引發系統性問題，但若聯邦立法推動其廣泛採用，情况可能會有改變。不過更多市場人士聚焦於穩定幣引發的政府債務需求所帶來的好處。

Bitwise資產管理公司的投資總監Matt Hougan表示，如果穩定幣通過立法，美元將會被輸出到世界各地，這將延長美元作為世界儲蓄貨幣的重要地位。

（綜合報道）

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