羅兵咸倡整合懶人基金 提高效率

現未有足夠具潛在高回報選擇

羅兵咸永道香港資產與財富管理主管合伙人江秀雲表示，目前MPF有12個強積金受託人，各受託人底下每個強積金計劃，均提供兩個預設投資策略（DIS，俗稱MPF「懶人基金」）基金，即現時於制度限制之下，市場有48隻提供類似功能的「懶人基金」，她建議應將其整合，並提高營運效率。

現時DIS由「核心累積基金」及「65歲後基金」兩個混合資產基金組成，採納分散投資的原則，基金資產分佈於環球股票及債券市場，並採用自動「隨齡降險」的安排，後者因年齡較大的、可承受風險能力較低，因而將其債券配置自動調節至較高的比例。

籲設「統一投資組合」

江秀雲指出，現行MPF制度主張計劃成員自行選擇，以及定期監督其MPF投資組合，惟考慮到未必每位成員有足夠的知識，令現時的機制下未能提供足夠具潛在高回報及風險的基金讓成員去選擇，例如私募基金。

因此她提到報告中另一項建議，為於現行MPF機制下之外，可額外設立一個「統一投資組合」（Unified portfolio）供僱員選擇，也是說僱員毋須再考慮如何分配每月強積金供款予不同風險級別、或不同資產類別的基金、而是悉數將供款投資「統一投資組合」，讓專業人士打理，並由多個獨立董事局監督其投資組合。

江秀雲續指出，該營運方式為全球大型退休金的運作模式，當中包括英國退休金，她認為香港應參考海外退休基金的組成，並未來匯聚成大型退休金（Mega pension）。