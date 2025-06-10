大摩睇港交所升至500元 全城最牛

昨漲3% 潛在升幅兩成

港交所昨曾升最多3.4%，高見416.2元，見近40個月新高，收報415.8元，升3.3%，意味距離大摩的目標價仍有約兩成的潛在升幅。港交所今年以來股價已累升四成，大幅跑贏恒指同期約兩成升幅。

大摩報告指出，今年1月至5月香港新股市場集資達780億元，按年增長逾七倍；預期交易活動將保持高位，主要受惠於A+H上市增加、香港銀行同業拆息下行、美國聯儲局潛在減息帶動的資金流入，以及內地存款利率降低後南向資金增加等。

大摩將今年日均成交的預測由1740億元上調至2200億元，明年由1900億元上調至2400億元，2027年由2260億元上調至2650億元。

該行並預期今年新股的集資額將上升至1800億元，明年則達3100億元。大摩同時將港交所今年至2027年的每股盈利預測分別上調9.4%、10.6%及7%。

報告續指出，若沒有重大監管收緊政策，在中國創新驅動下，預期資本市場活動有望持續改善。