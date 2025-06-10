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宇樹據指完成股改 可能內地或香港上市 容大新琪安暗盤升逾七成 METALIGHT破底

【明報專訊】內媒引述知情人士消息報道，「杭州六小龍」之一、專注研發和生產人形機械人的宇樹科技已完成股改並更名為「宇樹科技股份有限公司」。由於股改是IPO前必要動作，市場猜測宇樹科技或有意啟動上市計劃。

美團龍珠紅杉有份參與融資

知情人士表示，宇樹之後若要上市，內地及香港均在考慮之列。早在今年4月行政長官李家超到訪宇樹時，公司創始人王興興曾指出，不排除未來赴港上市的可能，並強調公司正積極拓展全球市場，且已在港設立業務據點，雙方合作空間廣闊。李家超亦鼓勵宇樹科技來港拓展業務，並指香港政府可提供所需支援。

報道指出，宇樹科技自2016年成立至今已完成9輪融資，美團龍珠、紅杉中國及中信証券（6030）等約30間投資機構有份參與。知情人士續稱，目前公司正在洽談新一輪融資，估值會介乎100億至150億元人民幣。

容大科技（9881）、METALIGHT（2605）及新琪安（2573）3隻新股今掛牌，昨暗盤表現迥異。容大科技及新琪安於三大交易場均較招股價大升逾七成，其中容大科技於富途表現最好，收報17.88元升78.8%，一手500股，不計手續費帳賺3940元。

容大超購274倍 未按規定觸發回撥

值得注意的是，公司公布錄得逾274倍超購，但未按規定觸發回撥機制，增加公開發售部分至全球發售50%。

新琪安於富途收報33.5元升77.2%，一手200股不計手續費賺2920元。至於認購反應最熱烈的METALIGHT則表現遜色，於三大交易場暗盤較定價9.75元均跌超過一成。於輝立表現最差，收報8.31元跌14.8%，一手400股，不計手續費蝕576元。

明報記者

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