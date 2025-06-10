內地對美出口跌34% 逾5年最差 關稅戰影響 上月整體出口升4.8%遜預期

明報記者 黃志偉、歐陽偉昉

進口方面，5月跌幅擴大至3.4%，超出預期的0.8%跌幅。當月貿易順差達到1032.2億美元，亦多於預期的1011億美元。

5月進口跌幅擴至3.4% 遜預期

從地區來看，中國儘管對美國出口按年大幅下滑34.5%至288.19億美元（見表），但對東盟和歐盟的出口卻分別錄得14.8%和12%的增長，為整體出口提供支撐。摩根士丹利發表報告指出，經季節性調整後，5月對美出口按月下跌8%，但從航運價格等領先指標來看，預期6月對美出口有望較5月實現溫和反彈。此外，過去3個月對歐盟出口累計增長9%，部分反映自1月底以來人民幣兌歐元貶值約10%因素。

另一方面，5月從歐盟進口按年持平，按月則上升14.2%。同時，從東盟和美國進口分別按年下跌5.3%和18.1%。然而，來自拉丁美洲進口按年增長3.1%，其中巴西增長10%，按月急升45%。

稀土出口急降48% 汽車升13.7%

按商品類別劃分，家電、家具及其零件的出口金額均錄得約9%的按年跌幅。大宗商品方面，成品油出口金額按年跌27.1%，稀土金額急降48.3%。然而，汽車出口金額按年增長13.7%，集成電路金額也升33.4%。至於進口商品，大豆金額按年升22.5%、數量升36.2%，兩者按月升幅更高達1.3倍。但原油、鐵礦砂、天然氣等進口則呈現量價齊跌。值得注意的是，自動數據處理設備及其零部件金額按年升47.6%，集成電路進口金額增長8.9%。

ING銀行大中華區首席經濟師宋林認為，儘管中美貿易戰暫時緩和，但對美國的出口卻出乎意料地減速，這很可能持續受到關稅「高峰期」（peak tariff period）的影響。他指出，鑑於過去一個月貿易談判的不確定，關稅再次上調的風險仍然較高，美國進口商或提前備貨，預計未來幾個月中國對美出口增長有望復蘇。

大摩指出，假設美國關稅保持現有水平且全球增長趨於溫和，儘管6月出口可能出現回升，但未來幾個季度的出口增長將會放緩。該行預計今年名義出口增長為零，意味下半年將下跌約5%。對於中美在倫敦舉行的新一輪貿易談判，大摩指出中國手握的「稀土牌」（rare earth card），可能成為限制貿易戰進一步大規模升級的手段。