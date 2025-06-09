拆息回落 君匯港均呎重上1.7萬

明報記者 歐陽慧恩

美聯區域經理劉志偉表示，君匯港最新成交單位為第5座高層D室，實用478方呎兩房間隔，以838萬元易手、實呎17,531元，約為屋苑近兩個月來首個呎價超過1.7萬元的兩房單位；原業主則於2009年以422.8萬元購入上址，帳面賺415.2萬元或98%。

劉續指出，君匯港及港灣豪庭均屬奧運站一帶的入場屋苑，其中君匯港因提供實用約500餘方呎的3房單位，向來受買家留意，近月交投理想，料短期內做價亦將漸見回升。

南豐新邨3房售540萬 45年升值34倍

其他地區方面，中原高級資深分區營業經理張略欣表示，鰂魚涌老牌屋苑南豐新邨第4座中層D室，實用516方呎3房間隔，以540萬元成交，實呎10,465元，買家為同區用家；原業主早於1980年以15.6萬元一手購入單位，已移民外地，是次特意回港促成交易，帳面大幅獲利524.4萬元離場，單位45年間升值33.6倍。

至於新界區成交，中原副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城第41座高層D室，實用304方呎兩房間隔，以417萬元易手、實呎13,717元，新買家原為租客；原業主早於1994年159.8萬元購入，物業31年帳面升值257.2萬元或1.6倍。

外籍客1700萬購SAVANNAH 4房

利嘉閣分行市務經理楊凱俊稱，將軍澳SAVANNAH第1座中層B室，實用1030方呎，4房1套連工人房間隔，獲外籍客以1700萬元承接、實呎16,505元；原業主2016年以約1493萬元一手購入，持貨約9年，帳面獲利約207萬元或約14%。

另中原副區域營業經理王勤學表示，元朗富達廣場C座高層2室，實用779方呎3房1套間隔，為遺產盤，以700萬元沽出，實呎8986元，做價料為屋苑同類逾9年新低；原業主1991年7月159.3萬元買入，現由遺產承辦人沽出，單位34年間帳面升值540.7萬元或3.4倍。

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