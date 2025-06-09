明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓速遞

香港地產

連方II樓底高 靈活打造空間

【明報專訊】近日九龍區再有新盤入伙，其中位處港鐵深水埗站、長沙灣站和南昌站3站交匯，萬科香港發展的海壇街連方II，早前已取得入伙紙並屆現樓，發展商近日開放4個現樓示範單位，單位以溫暖、和諧色調作主調，並利用高樓底設計，配合複合式家俬，展現時尚美觀與實用兼備的佈局。

明報記者 趙頌明

攝影 廖凱霖

連方II位處海壇街268號，屬單幢式設計，提供378伙；單位涵蓋開放式至3房1套設計、內含33伙特色單位，實用面積176至611方呎，當中逾65%單位屬於1房和兩房戶型，合共設有248伙，實用面積介乎242至421方呎。

提供378伙 65%屬一兩房

項目屬單幢物業，對外景觀方面，主打的1房及兩房單位，即N1至N3室、N5室及S1至S3室，廳房向西南，主要外望海壇街及樓景。

值得一提的是，N8室向西北，望九江街、深水埗公園及寶血會嘉靈學校，環境相對清靜及開揚，而N8室屬項目供應不多的3房1套單位。

3港鐵站交匯 已屆現樓

今次介紹的27樓N10室無改動連家具示範單位，為開放式Studio Plus間隔，實用面積267方呎、連38方呎三合一露台，享九龍市景及山景；單位室內空間長約5.675米，闊約2.4米，方正實用。

設計師利用3.5米樓層高度優勢，以一體化複合式家俬設計，將上、下方空間分為寢區、活動區，下方設大量收納空間，可放置多對鞋履的高身推拉式鞋櫃、多功能收納櫃及多層層架，樓梯內亦設收納位，令每處空間用得其所。

此外，複合式家具內置摺疊式餐桌，可開展成餐桌或書桌。至於開放式廚房，配備嵌入式由地面至假天花的高櫃，另配備法國品牌De Dietrich的電磁爐、蒸焗爐、歐洲品牌Gorenje抽油煙機。浴室則採用明廁設計，增加採光及通風。

至於27樓S10室無改動連家具示範單位，同為開放式Studio Plus設計，實用面積259方呎，同樣享九龍市景及山景，樓層高度亦是3.5米。

單位採用一體化複合式家俬設計，以雙面收納櫃作間隔優化空間，明確劃分為寢區、廳區空間，提升私隱度與實用性，而寢區設有層架及衣櫃，牀下亦設收納櫃可放置衣服。

一體化設計劃分寢區活動區

客飯廳設有到頂電視櫃，亦具備儲物空間；當中廳區擺放多功能茶几，能靈活升降，亦有收納空間。

另兩個無改動現樓示範單位，分別是27樓S3室，實用面積377方呎兩房設計，單位向西南，享九龍市區景及海景；而27樓N6室，實用面積538方呎3房設計，同樣向西南方。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[睇樓速遞]

相關字詞﹕睇樓速遞

上 / 下一篇新聞

假冒短訊肆虐 券商加強網絡保安 警方3周收34宗報案損失1600萬 證監促業內3招預防
假冒短訊肆虐 券商加強網絡保安 警方3周收34宗報案損失1600萬 證監促業內3招預防
券商負責人：屬有組織行為 騙徒盜戶口「接貨」圖利
券商負責人：屬有組織行為 騙徒盜戶口「接貨」圖利
澳門推動中葡經貿 德勤：港企可分杯羹
澳門推動中葡經貿 德勤：港企可分杯羹
中葡產業發展中心：港在研學方面具推動作用
中葡產業發展中心：港在研學方面具推動作用
領展：為分拆上市做可行研究
領展：為分拆上市做可行研究
許正宇訪英 晤財金官員商界代表
許正宇訪英 晤財金官員商界代表
中銀國際白韌：恒指今年看25700 睇好騰訊小米
中銀國際白韌：恒指今年看25700 睇好騰訊小米
內銀中資電訊石油 股息率勝港元定存
內銀中資電訊石油 股息率勝港元定存
龍頭A股料續來港上市 留意海天味業
龍頭A股料續來港上市 留意海天味業
樂自天成擁IP概念 毛利率四成
樂自天成擁IP概念 毛利率四成
老虎國際撐港股拆細手數 倘帶動用戶交易增 將提升服務能力
老虎國際撐港股拆細手數 倘帶動用戶交易增 將提升服務能力
比亞迪回應「車圈恒大」 稱河北車企煽動輿論
比亞迪回應「車圈恒大」 稱河北車企煽動輿論
佰澤醫療通過上市聆訊 臥安機器人申港掛牌
佰澤醫療通過上市聆訊 臥安機器人申港掛牌
彭博：Meta擬最多780億投資Scale AI
彭博：Meta擬最多780億投資Scale AI
拆息大跌是置業良機嗎？
拆息大跌是置業良機嗎？
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：建行息高防守佳 call 27641
金子：建行息高防守佳 call 27641
張兆聰：匯控收息穩陣 建行博北水買
張兆聰：匯控收息穩陣 建行博北水買
張兆聰：大型落後股可吼Alphabet
張兆聰：大型落後股可吼Alphabet
伍禮賢：港股下半年仍有力再試25000關
伍禮賢：港股下半年仍有力再試25000關
涂國彬：美元角色變 金價看長線
涂國彬：美元角色變 金價看長線
陳大為：美鋼鋁依賴入口 關稅自製麻煩
陳大為：美鋼鋁依賴入口 關稅自製麻煩
袁國守：京東預測PE不足8倍 現水位值博
袁國守：京東預測PE不足8倍 現水位值博
簡慧敏：港鐵事故「回贈」預防應急機制亟待優化
簡慧敏：港鐵事故「回贈」預防應急機制亟待優化
《幫你格價》：善用食肆商店父親節優惠
《幫你格價》：善用食肆商店父親節優惠
瑞士嘉盛銀行：偏好防守股 醫療保健看高一線
瑞士嘉盛銀行：偏好防守股 醫療保健看高一線
陳正犖：美匯指數下一支持位97.64
陳正犖：美匯指數下一支持位97.64
許健生：港作為虛產「先行者」的價值
許健生：港作為虛產「先行者」的價值
KGI凱基：美經濟或放緩 美股波動增
KGI凱基：美經濟或放緩 美股波動增
袁國守：美債務料增 緊盯債息變化
袁國守：美債務料增 緊盯債息變化
林少陽：成熟經濟體債息升須注視
林少陽：成熟經濟體債息升須注視
技術取勝：恒地升穿下降軌
技術取勝：恒地升穿下降軌
李聲揚：「宏觀大敘事」的荒謬
李聲揚：「宏觀大敘事」的荒謬
蔡金強：不死鳥李在明當選 中國的契機
蔡金強：不死鳥李在明當選 中國的契機
艾雲豪：當事後投資績效分析就是一切時
艾雲豪：當事後投資績效分析就是一切時
李順威：財政風險溢價 非美債獨有
李順威：財政風險溢價 非美債獨有
劉思明：波司登低位現承接 料挑戰4.6元
劉思明：波司登低位現承接 料挑戰4.6元
瑞銀亞洲：可靈AI增長勁 快手牛58179
瑞銀亞洲：可靈AI增長勁 快手牛58179
摩根大通亞洲：減息周期快完 歐港購10698
摩根大通亞洲：減息周期快完 歐港購10698
周顯：港鐵業績算不錯 股價卻不太好
周顯：港鐵業績算不錯 股價卻不太好
王弼：「侵馬」互轟利LYFT持續增長
王弼：「侵馬」互轟利LYFT持續增長
曾淵滄：中美貿戰首回合 美國已敗
曾淵滄：中美貿戰首回合 美國已敗
湯文亮：代理睇淡樓市難搵食
湯文亮：代理睇淡樓市難搵食
陳永傑：樓市五不窮六不絕
陳永傑：樓市五不窮六不絕
廖偉強：工商舖與住宅市况需求有別
廖偉強：工商舖與住宅市况需求有別
布少明：樓市靠穩 靜待「量價齊升」
布少明：樓市靠穩 靜待「量價齊升」
王品弟：「上車客」應把握置業機會
王品弟：「上車客」應把握置業機會
中信泰富：豪宅樓價睇升一成 峻譽•渣甸山高層4房目標價9600萬至1.2億
中信泰富：豪宅樓價睇升一成 峻譽•渣甸山高層4房目標價9600萬至1.2億
示範單位設「歷史牆」 展示渣甸山舊風貌
示範單位設「歷史牆」 展示渣甸山舊風貌
21 BORRETT ROAD呎售6.7萬 港島分層今年新高
21 BORRETT ROAD呎售6.7萬 港島分層今年新高
十大屋苑周末兩日15成交 半年新高
十大屋苑周末兩日15成交 半年新高
大南街銀主盤 意向價9000萬
大南街銀主盤 意向價9000萬
拆息回落 君匯港均呎重上1.7萬
拆息回落 君匯港均呎重上1.7萬
MPF歐股基金漲勢有望延續
MPF歐股基金漲勢有望延續