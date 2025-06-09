21 BORRETT ROAD呎售6.7萬 港島分層今年新高

21 BORRETT ROAD成交紀錄冊顯示，買家成交期為90日、可獲贈家具等。

是次為不足1個月內，港島一手標準分層戶成交呎價再刷新紀錄，南豐及豐資源旗下南區深水灣徑8號第1座7樓A室，實用面積3407方呎，4房設計，5月以逾2.13億元成交 （不連車位）、實呎62,660元，換言之，新紀錄再推高7.7%。

滶晨兩日收逾2000票 超額12倍

另一市場焦點新盤、新世界（0017）及港鐵（0066）等發展的黃竹坑港島南岸滶晨，最新加推50伙，折實均呎22,028元，撇除樓層等因素，料屬原價水平加推；項目自上周六起（6月7日）收票，過去兩日收逾2000張入票，以兩張價單共151伙計超額12倍。

是次滶晨新價單提供43伙兩房戶、6伙3房戶及1伙4房戶，實用面積486至1261方呎，折實價944.8萬至3554萬元、折實呎價1.93萬至2.81萬元；入場單位為第1B座6樓A室，實用面積486方呎兩房戶，折實價944.8萬元、折實呎價19,440元。

新世界營業及市務部總監何家欣稱，入票人士逾一半屬本地客，最快本周公布銷售安排及作首輪價單發售。

凱和山周末沽11伙 吸金4864萬

此外，已屆現樓、泛海（0129）和資策（0497）等合作發展的寶珊道豪宅寶峰，明日早上11時至中午12時，推出3樓A室招標，屬實用面積4143方呎4房4套間隔。

綜合市場資訊，過去兩日新盤市場錄約110宗成交，較上周末同期錄約233宗（5月31日及6月1日），按周跌逾五成，而6月首8日整體一手成交則累錄逾360宗；其中路勁（1098）旗下屯門掃管笏凱和山，過去兩日沽11伙，套現逾4864萬元，其中第3座20樓J室，實用面積384方呎1房設計、連187方呎天台，成交價410.35萬元、實呎10,686元。

嘉華（0173）牽頭的啟德跑道區啟德海灣，亦不乏成交，其中第2B座33樓A室，實用面積586方呎3房戶，成交價1429.2萬元、實呎24,389元。