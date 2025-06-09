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中信泰富：豪宅樓價睇升一成 峻譽•渣甸山高層4房目標價9600萬至1.2億

【明報專訊】中美兩國元首對話，為市場帶來正面信息之際，多個市區新盤均部署出擊；中信泰富物業代理董事李肇文接受專訪指出，隨關稅戰形勢趨明朗化，加上本港拆息回落，有助刺激資金流向豪宅市場，預計豪宅樓價下半年有機會上升5%至10%；事實上，中信泰富旗下港島大坑道豪宅項目峻譽· 渣甸山，正開展現樓銷售新攻勢，推出23伙招標，其中8伙實用面積逾1600方呎、擁港島都會景觀的4房大戶，目標價料介乎9600萬至1.2億元。

明報記者 林可為

環球聚焦中美兩國角力，國家主席習近平與美國總統特朗普上周通電話，並同意兩國再舉行會談，李肇文認為，關稅戰形勢紓緩，加上拆息回落，有利資金流向樓市，而港島豪宅新供應向來稀少，具有更高抗跌價能力，市道可看高一線。

李肇文：港島豪宅抗跌價能力更高

在山頂MOUNT NICHOLSON、南區深水灣徑8號、黃竹坑站港島南岸滶晨，近期均錄得大額成交之際，中信泰富旗下、早前已獲批入伙紙的峻譽•渣甸山（關鍵日期為2026年3月），目前正以現樓形式登場；李肇文指出，港島豪宅連錄大額一手成交，反映區內豪宅再度成為市場焦點，估計豪宅樓價，今年下半年有機會上升5%至10%，料可跑贏大市。

兩房戶目標呎價4.6萬至5萬

至於峻譽•渣甸山23個推出招標的單位，招標期為本月4日至17日，其中包括8伙分佈於第1座9至15樓的A、B室，屬4房雙套標準戶，實用面積1679至1686方呎，坐擁港島都會及維港景觀，目標價為9600萬至1.2億元（連一至兩個車位），目標呎價約5.7萬至7萬元。

另外15伙推出招標的標準兩房戶，屬分佈於第2座17至19樓的A至E室，實用面積434至710方呎，目標價為2200萬至3000萬元（部分連車位），目標呎價約4.6萬至5萬元。值得一提的是，今次推出招標的兩房單位，其中第2座19樓A至E室5伙，樓層高度為4.5米（其他標準單位為3.5米），空間感更佳。

兩周累錄逾160組準買家參觀現樓

李肇文透露，今批招標單位市值估計約12億元，目前接獲約30組準買家表示有興趣入標，如銷售反應理想，峻譽•渣甸山稍後推出的單位，將有3%至5%提價空間。此外，自5月24日至昨日（6月8日）逾兩星期以來，峻譽•渣甸山累積錄得逾160組準買家預約參觀現樓，其中七成屬本地客，另外三成屬內地客或新香港人。

[發展商專訪]

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