布少明：樓市靠穩 靜待「量價齊升」

雖然樓市交投回勇，惟地產代理人數持續收縮。根據地產代理監管局日前公布數據，截至5月底，全港持牌代理人數約37,871人，按月減少56人，連跌13個月，累計流失逾1300人，見近8年新低。

儘管如此，樓市近期持續好轉，帶來審慎樂觀的前景，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，5月整體物業（包括一手私樓、二手住宅、一手公營房屋、工商舖、純車位及其他等）註冊量合共錄6437宗，即大約每5.9名代理爭一張單，數字遠較樓市交投相對低迷的時期，動輒約11至12名代理爭一張單的劣况明顯改善，反映行業「搵食」環境逐步向好。誠然，目前市場仍受負面因素困擾，但本港整體經濟及樓市，同樣不乏利好因素，不過被市場暫時「選擇性」忽略。

經濟數據亦見起色，香港經濟在首季穩健擴張，實質本地生產總值按年擴張3.1%，較上一季的2.5%增幅有所加快，反映本港經濟環境穩健改善。再者，美國聯儲局步入減息周期，香港銀行勢「跟減」，除了可減輕準買家及供樓人士負擔，亦進一步突顯「供平過租」的情况，預期可吸引更多租客轉租為買，支持樓市。筆者對下半年樓市持審慎樂觀態度，相信隨着愈來愈多矚目大盤登場，可望進一步炒熱樓市氣氛，令樓市重拾「量價齊升」的局面。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]