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經濟
2025年6月9日星期一
劉思明 數據尋寶
投資策略
假冒短訊肆虐 券商加強網絡保安 警方3周收34宗報案損失1600萬 證監促業內3招預防
券商負責人：屬有組織行為 騙徒盜戶口「接貨」圖利
澳門推動中葡經貿 德勤：港企可分杯羹
中葡產業發展中心：港在研學方面具推動作用
領展：為分拆上市做可行研究
許正宇訪英 晤財金官員商界代表
中銀國際白韌：恒指今年看25700 睇好騰訊小米
內銀中資電訊石油 股息率勝港元定存
龍頭A股料續來港上市 留意海天味業
樂自天成擁IP概念 毛利率四成
老虎國際撐港股拆細手數 倘帶動用戶交易增 將提升服務能力
比亞迪回應「車圈恒大」 稱河北車企煽動輿論
佰澤醫療通過上市聆訊 臥安機器人申港掛牌
彭博：Meta擬最多780億投資Scale AI
拆息大跌是置業良機嗎？
環球經濟數據
金子：建行息高防守佳 call 27641
張兆聰：匯控收息穩陣 建行博北水買
張兆聰：大型落後股可吼Alphabet
伍禮賢：港股下半年仍有力再試25000關
涂國彬：美元角色變 金價看長線
陳大為：美鋼鋁依賴入口 關稅自製麻煩
袁國守：京東預測PE不足8倍 現水位值博
簡慧敏：港鐵事故「回贈」預防應急機制亟待優化
《幫你格價》：善用食肆商店父親節優惠
瑞士嘉盛銀行：偏好防守股 醫療保健看高一線
陳正犖：美匯指數下一支持位97.64
許健生：港作為虛產「先行者」的價值
KGI凱基：美經濟或放緩 美股波動增
袁國守：美債務料增 緊盯債息變化
林少陽：成熟經濟體債息升須注視
技術取勝：恒地升穿下降軌
李聲揚：「宏觀大敘事」的荒謬
蔡金強：不死鳥李在明當選 中國的契機
艾雲豪：當事後投資績效分析就是一切時
李順威：財政風險溢價 非美債獨有
劉思明：波司登低位現承接 料挑戰4.6元
瑞銀亞洲：可靈AI增長勁 快手牛58179
摩根大通亞洲：減息周期快完 歐港購10698
周顯：港鐵業績算不錯 股價卻不太好
王弼：「侵馬」互轟利LYFT持續增長
曾淵滄：中美貿戰首回合 美國已敗
湯文亮：代理睇淡樓市難搵食
陳永傑：樓市五不窮六不絕
廖偉強：工商舖與住宅市况需求有別
布少明：樓市靠穩 靜待「量價齊升」
王品弟：「上車客」應把握置業機會
中信泰富：豪宅樓價睇升一成 峻譽•渣甸山高層4房目標價9600萬至1.2億
示範單位設「歷史牆」 展示渣甸山舊風貌
21 BORRETT ROAD呎售6.7萬 港島分層今年新高
十大屋苑周末兩日15成交 半年新高
大南街銀主盤 意向價9000萬
連方II樓底高 靈活打造空間
拆息回落 君匯港均呎重上1.7萬
MPF歐股基金漲勢有望延續
劉思明：波司登低位現承接 料挑戰4.6元
【明報專訊】港股急跌後強勢反彈，在波動中展現韌性。雖然曾經炙手可熱的股份出現獲利回吐，但資金迅速流向資源、AI概念等主題，反映市場保持活力，整體格局依然向好。
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劉思明 數據尋寶
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