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經濟
瑞士嘉盛銀行 投資放大鏡

投資策略

瑞士嘉盛銀行：偏好防守股 醫療保健看高一線

【明報專訊】儘管對經濟的信心急劇下降，但實際活動數據總體上仍相當有韌性。雖然我們仍預計美國和中國的國內生產總值（GDP）增長將在今年下半年放緩，但日內瓦協議後雙邊關稅的大幅下降已降低了供應短缺和美國經濟衰退的風險。因此，我們將美國2025年GDP增長預測上調至1.5%（原為1.3%），並將中國的2025年GDP增長預測上調至4.6%（原為4%）。我們亦下調了對這兩個國家的通脹預測。

在政策方面，我們認為美聯儲將採取觀望態度，因為經濟下行風險較低。我們現在預計今年只會減息兩次，每次25個基點。

另歐洲情况，貿易政策不確定上升和關稅上調將對經濟活動造成壓力，隨着通脹壓力下行，各國央行應逐步放鬆政策。我們預計瑞士在6月將再次最終減息至零利率。然而，我們認為瑞士央行不會將其政策利率下調至負值區域，這與市場預期相反。

固定收益的背景依然良好，高企的收益率和陡峭的收益曲線為中期到期的資產提供了有利的非對稱回報。在外匯市場，我們預見美元將進一步走弱，而歐元和瑞士法郎應表現良好。隨着對貴金屬需求保持強勁，黃金價格可能會進一步上漲。

在股票方面，我們對近期市場前景持謹慎態度。戰術性反彈可能接近尾聲，宏觀數據顯示未來幾個月美國周期略有放緩。我們偏好防禦性股票而非周期性股票，並看好醫療保健行業，因為該板塊目前股價水平反映了美國過於悲觀的政治風險情况。

儘管最近的數據顯示經濟出乎意料地強勁，但這種緩和可能被證明是短暫的。未來幾個月，高關稅和政策不確定可能會對經濟活動產生更明顯的拖累。儘管如此，鑑於實際關稅稅率較低（約15%），而我們之前預測的為約30%，我們已將2025年美國GDP增長預測從1.3%上調至1.5%，並將通脹預測從3.4%下調至2.9%。這種更溫和的前景，經濟衰退的風險更低，這意味着美聯儲在恢復減息周期時（可能在9月），將以比之前假設的更漸進的方式降低政策利率。我們預計今年將減息50個基點至4厘（之前為3.5厘），明年將再減息75個基點至3.25厘（之前為3厘）。

隨着中美貿易衝突降溫，我們已將中國2025年的增長預測從4%上調至4.6%。雖然4月月度指標僅從3月的峰值略有下降，但財新製造業採購經理人指數的最新下降，表明較小的出口商已開始受到美國加徵關稅的影響。我們預計5月份工業生產和零售銷售將保持穩定，在經歷了相對強勁的4月份之後，將支撐第二季度的增長。5月勞動節假期和6月端午節期間的旅遊收入，表明服務業仍然強勁。我們預計上半年的增長將輕鬆達到5%的增長目標，但要保持下半年的步伐需要政策的進一步支持。我們預計在7月的政治局會議之前不會有任何新的政策措施出台。

我們亦將2025年的通脹預測從0.2%下調至-0.2%。由於消費者保持謹慎，企業在價格上激烈競爭，我們預期將出現通縮情况。如我們之前研報所指出，在這種環境下，企業面臨利潤率下降的壓力。較低的收益可能導致就業市場疲弱，因為企業會削減成本。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞士嘉盛銀行 投資放大鏡]

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