《幫你格價》：善用食肆商店父親節優惠

明報記者 劉敬華

近期不少酒店已推出預訂父親節自助餐的早鳥優惠，如都會海逸酒店的早鳥優惠，於6月10日或之前透過該酒店網店，付全費預訂西餐廳提供的父親節自助午餐或晚餐，首100名顧客可享六五折優惠。又如悅品酒店‧荃灣的早鳥優惠，於6月11日或之前在該酒店官網預訂The Platter父親節自助午餐或晚餐，並繳付訂金，1至3人預訂可享七五折優惠，4人或以上預訂可享六九折優惠。

除餐飲優惠外，最近不少有銷售電子產品的商戶，亦已推出父親節優惠。如DG Lifestyle Store及STUDIO A推出父親節感謝祭購物賞，由即日起至6月15日，於該店門市購買指定Apple產品可享低至七七折優惠。又如csl網店推出父親節優惠，即日起至6月15日於該網店選購指定智能手表、耳機及電玩產品，可享低至三三折優惠（見表1）。

藉信用卡回贈可變相自製優惠

倘若目標食肆或商戶並沒有推出父親節優惠，其實也可考慮以針對餐飲、購物或網購簽帳，提供較高現金回贈的信用卡簽帳，變相自製父親節優惠，為選擇慶祝地點或選購父親節禮物增加彈性。

目前本港不乏信用卡可就餐飲或購物提供逾3%現金回贈，惟要留意回贈或設上限。以信銀國際Motion信用卡為例，便可就食肆及網上簽帳提供6%現金回贈，而該卡每月可獲之額外現金回贈上限為200元。

除回贈上限外，還要留意部分能提供較高回贈的信用卡，或要滿足其他簽帳要求方可獲得相關回贈。以恒生Travel+ Visa Signature卡為例，可就本地餐飲簽帳提供高達5% +FUN Dollars回贈，惟要獲得此回贈，須事先成功登記恒生Travel+Visa Signature卡+FUN Dollars獎賞計劃，並且每月累積合資格簽帳須滿6000元，有關合資格本地餐飲簽帳方可獲5%+FUN Dollars回贈，而該獎賞計劃的每月回贈上限為500元+FUN Dollars。

此外，部分信用卡可為指定簽帳類別提供較高現金回贈，惟持卡人需事先選定可獲優惠的簽帳類別，不少此類信用卡均可提供餐飲、購物或網購簽帳類別的選擇。

以匯豐Visa Signature卡為例，該行的「最紅自主獎賞」可讓卡主自由分配額外5倍的「獎賞錢」於賞滋味、賞購物、賞家居、賞享受及賞世界等五大簽帳類別，假設卡主將額外5倍「獎賞錢」全數分配於賞滋味，卡主在本港食肆簽帳時，其「最紅自主獎賞」的「獎賞錢」回贈可達2.4%，再加上所有簽帳類別的額外1.2%「獎賞錢」回贈後，以該卡於食肆簽帳的「獎賞錢」回贈便可達3.6%（見表2）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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