袁國守：京東預測PE不足8倍 現水位值博

近日京東殺入內地外賣市場，於4月推出「百億補貼」，稱將一年投入逾100億元人民幣，補貼消費者與外送騎手，顯而易見為搶美團的外賣生意。隨後阿里巴巴（9988）旗下餓了麼亦加入競爭，於4月底起開展「餓補超百億」促銷活動，可見內地科企於外賣市場的競爭進入白熱化階段。

有見外賣市場可能過度「內捲」，內地監管機構早前約談京東、美團、餓了麼等平台企業，要求各家平台公司嚴格遵守法規，以保障平台經濟健康發展。傳來約談消息，加上「燒銀紙」搶攻策略，對京東及美團股價都構成壓力，但經過4月隨大市急插後，5月走勢算穩定下來，京東過去1個月僅跌約2%，相信不利消息已在股價反應得「七七八八」，現水位可開始博反彈，而美團更率先回勇，過去1個月彈2.3%。

何况，京東推出的「百億補貼」，不可能永遠延續下去，且美團亦於4月推出「美團閃購」，進軍京東的核心電商領域，「一來一往」的對陣，最終雙方的「得」與「失」，或許沒想像中明顯，加上兩者的股價已整固近兩個月，短期爆上可期。

儘管買股看前景，但回看業績可檢視個股的「體質」，美團首季業績其實不錯，期內收入865.6億元人民幣，按年增長18.1%；經調整溢利109.5億元人民幣，按年升46.2%，若能捱過今明兩季劇烈行業競爭，盈利有望進一步回升。此外，美團於業績公告中提到，首季度餐飲外賣業務維持健康增長，集團通過精細化的營運策略，進一步提升用戶黏性及購買頻次，尤其是中高頻用戶。

京東方面，已於5月30日啟動其一年一度的「618」購物節，在開場首個鐘頭，成交額、訂單量、下單用戶數按年增長均逾200%，而中國十大智能家電家居品牌成交額，按年增長逾5倍。

雖然這類促銷好消息市場已習以為常，也未能帶動京東股價狂飈，只是在5月29日現大陽燭，曾高見132.8元，但現時預測市盈率只約7.7倍，在「ATMJX」中，估值最低。京東作為內地領先電子商務平台，估值遠低於同業有點不合理，過去一年股價表現亦遜於「ATMX」，可憧憬追落後；技術上，近日於122元左右找到支持，現水位吸納具值博。

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[袁國守 投資心戰室]