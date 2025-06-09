佰澤醫療通過上市聆訊 臥安機器人申港掛牌

截至去年底，提供腫瘤相關服務產生的收入為4.7億元（人民幣，下同），佔同年醫院業務總收入的49.4%。是次集資將主要用於持續強化腫瘤全周期醫療服務、在適當時機收購醫院、擴展醫院管理業務、升級信息技術基礎設施及/或系統，以及用作營運資金及其他一般企業用途。

財務方面，去年佰澤醫療虧損1345.7萬元，按年收窄，主因天津石氏醫院及合肥佰惠醫院通過醫療學科建設提高了區域影響力和聲譽，令兩家醫院的業務增長明顯及毛損顯著減少；其他自有醫院於同期繼續改善其醫療服務質量及表現穩步增長；集團收入按年升10.9%至11.9億元，主要由於醫院業務收入增加。

此外，AI具身家庭機械人系統提供商臥安機器人昨遞表申請上市，國泰君安國際（1788）及華泰國際為聯席保薦人。初步招股文件引述資料顯示，按2024年零售額計算，該公司是全球最大的AI具身家庭機械人系統提供商。臥安去年虧損307.4萬元，按年大幅收窄；收入按年增33.4%至61億元。

明報記者

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