樂自天成擁IP概念 毛利率四成

撰文 旻晞

樂自天成以品牌52TOYS經營，之所以叫「52」，是取普通話諧音「我愛」意思，也是說品牌讀起來便是「我愛玩具」。相信人人也愛玩具，但「玩具」的定義因人而異。而樂自天成便主打IP商品，當中有自營IP，亦有授權IP。截至去年底，集團成功孵化和運營了35個自有IP，包括潮流IP，如Nook、Sleep、Lilith及CiCiLu；科幻IP：例如猛獸匣；以及文化IP：例如胖噠幼Panda Roll及超活化系列。

擁蠟筆小新迪士尼經典系列等授權IP

在授權IP方面，截至去年底，擁有80個授權IP，如蠟筆小新、迪士尼經典系列、三麗鷗，以及貓和老鼠等。截至最後可行日期集團擁有近2800個SKU可供銷售。根據灼識諮詢資料，樂自天成在中國多品類IP玩具公司中排名第二，在中國IP玩具公司中排名第三。

樂自天成主要委託第三方工廠生產產品，集團主要專注產品設計、產品營銷及品牌管理，為行業常見模式。銷售方面，樂自天成通過其品牌店、無人零售機、主流電子商務平台上的旗艦店，「52TOYS」微信小程序及移動應用程序進行直營。同時，集團亦於內地及海外分別有336家及90家經銷商。

過去3年，集團來自經銷商的收入大體介乎62%至67%。至於海外市場收入佔比，過去3年分別為7.6%、12.1%及23.4%，可見樂自天城旗下產品於海外銷售日益增加。作為參考，去年泡泡瑪特於海外市場收入佔比達38.9%。

從收入結構看，樂自天成仍較依賴授權IP，且依賴程度甚至有上升趨勢。去年其授權IP收入佔總收入達64.5%，而相關比率於2022年及2023年分別為50.2%及59.3%；佔比連續兩年上升，成因主要是其授權IP業務過去兩年顯然跑贏自有IP業務，如去年授權IP收入按年升42%、同期自有IP收入增幅卻只有18.5%，後者收入於2023年更呈倒退（見表）。這方面，泡泡瑪特卻是另一個景象，等同自有IP的「藝術家IP」和授權IP產品銷售佔收入比，分別為85.3%、12.3%，自有IP收入規模遠大於授權IP。

較依賴授權IP銷售衍生的問題，一是毛利率理論上相對偏低，惟這方面，樂自天成問題不算「嚴重」，如去年其自有IP及授權IP的毛利率分別為42.5%及42%，相對2022年為36.5%及27.4%，可見其兩者業務毛利率的差距已大幅收窄。不過提高自有IP收入比以拉升整體毛利率仍是正確發展之路，去年樂自天成毛利率按年有所收窄，跌0.6百分點至39.9%，同年泡泡瑪特毛利率卻達66.8%，按年升5.5個百分點。

而另一個需關注的問題，便是授權IP的到期風險。所謂世事無絕對，難保IP授權方務必會繼續授權予樂自天成。翻查資料，樂自天成今年內到期的授權IP大體涉及五大項，包括迪士尼各個IP授權。

留意IP到期風險 業績續虧損

樂自天成指出，集團有一支專業的內部設計師團隊，截至去年底團隊中有85名經驗豐富的設計師，深入參與IP和產品開發過程。此外，積極與全球各地藝術家合作，截至最後實際可行日期，已於中國大陸、香港、日本、馬來西亞、美國及英國與超過40名藝術家展開合作，務求再成功孵化另一大熱「IP」。始終集團目前仍未扭虧。

業績持續出現虧損，其中一個因素是集團上市前融資設有不少金融負債項目，如去年集團於按公平值計量且變動計入當期損益的金融負債公平值變動虧損便高達1.52億元（人民幣，下同），令集團去年虧損1.22億元。若主要撇除相關公允值變動虧損，樂自天成於2023年及2024年實錄得經調整盈利1910萬元及3201萬元。

集團成立至今共進行5輪融資，最後一輪C+輪融資才剛於上月中完成，其時集團估值約42.73億元，與2021年8月底完成的C輪融資時估值42.5億元相若，也是說近4年公司估值增長僅0.5%。多輪融資引入了包括前海投資、中金（3908）、中國儒意（0136）等。相關融資過程集團向投資者授予包括贖回權在內的一系列特殊權利，而根據今年2月的最新股東協議，公司若上市失敗後相關權利將恢復效力，包括集團需贖回上市前投資者的股份。

目前集團執董、主席兼首席執行官陳威、執董黃今及執董柏潔與陳威的太太曾麗輝被視為樂自天成的最大股東集團，持股約37%。

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