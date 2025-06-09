龍頭A股料續來港上市 留意海天味業

上月寧德恒瑞來港上市 股價均報捷

上月20日寧德時代（3750）來港掛牌後，內地醫藥龍頭股恒瑞醫藥（1276）上月23日亦在港上市，至今股價分別上升15.97%及30.65%，表現理想。

白韌在是次專訪中仍維持內地龍頭A股在未來幾年將陸續來港上市的預測。他表示，若從市值的角度去看，目前不少內地白酒、軍工、稀土及電子業龍頭公司只在A股掛牌，尚未來港上市，若這些行業龍頭公司將來同樣來港上市的話，可以彌補到本港股票市場某方面的不足，就此而言他相信「條水喉可以好深好遠」，故內地龍頭A股來港上市仍然值得密切留意，例如料即將登陸港股的海天味業（滬：603288）。

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