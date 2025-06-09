中葡產業發展中心：港在研學方面具推動作用

葡國酒類可經跨境電商進軍內地

她指出，中葡產業發展中心冀「以會招商，以學招才」。他們聯同聖約瑟大學開發中葡研學之旅，面向央企、國企，並由大學頒發證書，冀人才留在澳門及橫琴，開發葡語國家商機。

她舉例稱：「在巴西認可中醫藥下，澳門可作為中間點，搞好申報及報關，連接巴西藥廠商。」况且葡萄牙及安哥拉也有不少人學習中醫藥，這正為出海藥企提供潛在機會。由於中葡商貿是雙向往來，她更說，葡語國家生產的酒類、沙甸魚及文創產品便可經跨境電商開發內地市場。透過橫琴三一南方總部大廈內的「中葡產業孵化基地」，結合橫琴的保稅倉及展示場，可向內地推廣產品。不過她不諱言，葡語國家要令跨境電商成事不無挑戰，當中需因應網絡落後去增加投資，澳門亦缺雙語人才並需做好培訓。

研學帶動酒店餐飲需求

現時該中心提供研學的內容涵蓋戰略、法律、當地稅務等層面。甘燕霞指出，他們曾經聯同大灣區企業來港考察及學習，香港對研學活動發揮重要作用。在推動研學活動時，由於隨團人數不少，她稱會對酒店、餐飲、交通產生需求，從中帶動澳港經濟發展。