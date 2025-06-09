假冒短訊肆虐 券商加強網絡保安 警方3周收34宗報案損失1600萬 證監促業內3招預防

明報記者

面對假冒券商詐騙短訊日增，證監會上周特別向持牌券商發出指引，要求採取3項措施預防及處理未經授權交易事故（見表），並提醒公眾保持警覺，留意任何聲稱由持牌券商發出的手機短訊，切勿點擊這些短訊內含的超連結。

耀才加入短訊發送人登記制

在證監會發出指引前，部分證券行已即時加強網絡保安，其中老虎證券設限制若使用新電訊設備登錄，於12小時內無法做任何敏感操作，如修改密碼和綁定信息等；所有登錄亦必須經多重身分驗證。耀才證券亦正式參與由通訊事務管理局（OFCA）推行的「短訊發送人登記制」，由4月起，所有官方短訊將採用經OFCA認證的「#BS_」作為短訊發送人名稱。富途亦在網站提醒，切勿點擊可疑連結，亦不會以任何名義透過電話、短訊、電郵要求客戶提供帳戶等個人資料。長橋證券亦在網站指不會透過短訊等發放帶有連結的信息。

教師會計師等被騙

警方5月中在社交平台指出，有騙徒假冒富途證券發放短訊，有受害人點擊連結後戶口被盜用，在24小時內損失近200多萬元。今年5月1日至16日，警方共接獲8宗與金融投資交易平台有關的釣魚騙案，當中6宗涉及富途證券，騙款金額超過400萬元。證監會其後亦指出，接獲數家券商匯報，指客戶收到仿冒詐騙流動文字信息，並因個人資料外泄而蒙受財務損失。

警方商業罪案調查科轄下的反詐騙協調中心亦於上周發文表示，警方過去3星期收到34宗報案，總損失金額逾1600萬港元，單一損失金額由 2000元至290萬元不等。有受害人更被冒認借孖展170萬元。受害人年齡約20多歲至60多歲，不乏教師、會計師等專業人士。騙徒手法是假扮富途牛牛或盈透證券發出附帶連結的釣魚短訊，聲稱金管局要求客戶更新稅務資料。本報記者近日仍接獲由不法分子冒充互聯網券商發出含虛假網站超連結的多則短訊，要求更新稅務或其他個人資料。

當中包括假冒盈透證券出發短訊，聲稱客戶的W-8BEN（非美國投資者申報表）即將屆滿或逾期，需登入連結內更新，否則帳戶功能被暫停；亦有仿冒嘉信理財短訊，聲稱為符合監管要求，需按連結確認CRS自我認證表格，即客戶就其稅務居民身分作出的聲明，否則會列為非認證帳戶，並限制使用權限；亦有假冒富途的短訊，聲稱客戶的帳戶異常，已被鎖定，需盡快按連結確認，避免交易受影響等。

有人被盜戶口買冷門細價股

據悉，有受害人因點擊假冒盈透證券短訊後戶口被盜用，買入冷門細價股而蒙受損失。現時投資者想買賣美股，向海外券商申請開戶時，需要填報W-8BEN表格，證明其非美國人，適用非美國人稅率，不簽署是無法買賣美股。該表格設有效期，到期後要再重新填報，投資者在不虞有詐情况下，容易點擊詐騙短訊的連結。