滶晨首日收票超購12倍

滶晨首批單位以折實均呎約2.09萬元、入場費約850.3萬元推售，搶盡樓市焦點。昨日是項目展銷廳及示範單位對外開放首個周末，吸引大批準買家到場，截至晚上7時， 展銷廳已錄得逾2000人次參觀 ，當中包括本地投資者、外籍人士及家庭客等，部分買家需要在售樓處地下大堂排隊等候，現場人頭湧湧，場面熱鬧。

內地客2500萬購HENLEY 3伙

滶晨首張價單共101伙，涵蓋兩房至4房戶型，以即供最高折扣20%計，折實價為850.3萬至3724.7萬元，整批折實均呎20,932元，為港島南岸所有期數中，首批入場價最低兩房單位；當中有78伙折實價將低於1000萬元。

另發展商趁市旺而減價促銷貨尾。由恒地（0012）旗下已屆現樓的啟德THE HENLEY早前減價17.5%出售80伙後，昨日再接再厲，減價15%推售50伙，吸引大批向隅客揀樓。發展商表示，兩輪銷售合共售出107伙，套現超過8.8億元。據悉，有一組內地買家斥資近2500萬元購入3伙1房連衣帽間單位。

UNI Residence售11伙 套5600萬

由永泰（0369）及萬科香港合作沙田顯和里UNI Residence，樓花期約17個月，昨日以價單形式發售55伙，並售出11伙，套現逾5600萬元；另發展商推出5伙明日（9日）起招標。

二手市場續錄短炒獲利個案，美聯聯席區域經理李進豪表示，屯門NOVO LAND有業主收樓僅15天，便售出單位，8個月獲利近9%。有關單位為Fiskars 2A座低層C室，實用292方呎，一房間隔，原業主早前收樓，收樓後便隨即放盤，獲上車客垂青以380萬元承接，折實實呎13,014元，由收樓至成交僅相差15天。

NOVO LAND低層1房8個月升9%

原業主2024年10月以約363.81萬元一手購入單位，扣減發展商提供的優惠，折實成交金額約347.4萬元，轉手帳面獲利約有32.6萬元，8個月升值幅度約9%。

[香港地產]