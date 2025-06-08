標指重上6000點 距歷史新高2.4% 分析：市場忽視關稅等風險 本月或調整

【明報專訊】美國上周五公布的就業數據好過預期，推動標指開市後升穿6000點，為2月底以來首次。其後總統特朗普公布明日財長貝森特將與中方代表進行新一輪貿易會談，助標指守住6000點收市，全日升1.03%，距2月中創下的歷史高位相差2.39%。美股自5月中以來，隨着對華關稅政策緩和在高位企穩，但有分析認為目前市場過於聚焦正面消息，現時除了關稅外，共和黨內部對減稅分歧亦可能產生新的風險，認為大市繼續向上空間有限。
明報記者 歐陽偉昉
納指上周五收報19,529點，升1.2%，道指收報42,762點，升1.05%，繼標指和納指後，道指亦收復年初以來失地轉升0.51%。總計全周，納指累升2.18%，標指累升1.49%，道指累升1.16%。科技股上周五普遍向好，博通（美：AVGO）上周四公布的業績好過預期，但周五股價回吐早前升幅，跌5%。標指上周五公布季檢結果，沒有成分股變動，市場原預期網上券商股Robinhood（美：HOOD）可望納入，上周曾升13.2%，消息公布後回吐6.25%。
摩通上調標指目標 看好AI股
美國4月起對貿易伙伴普遍徵收關稅後，經濟數據表現強韌，就業市場保持強勁，加上美國關稅未有再升溫，推動標指自4月7日低位累升24%。摩根大通將標指年底目標，自4月時下調的5200點，重新上調至6000點。該行報告認為，除非有重大政策意外，否則標指較大機會可再創新高，主要受惠於人工智能、主動式基金經理逢低吸納，以及波動性和動能信號改善吸引策略性系統買盤。
摩通認為，機構投資者在4月恐慌式沽貨後，後續有壓力追貨以趕上市場升幅，較為看好具有動能的科技巨企和人工智能股，不過該行警告一旦下半年美國經濟放緩，股票估值高企會令美股有下行風險。
馮宏遠：美股本月料有調整
華晉證券資產管理投資總監馮宏遠認為，市場過於聚焦貿易戰的利好消息，估計特朗普將會退縮的「TACO交易」盛行，忽略關稅問題尚未完全解決或拖延相當長時間，令市場風險上升。另外，特朗普推出「大而美」稅務法案，在共和黨及盟友內部有相當大分歧，帶來新的變數。例如上周特朗普和馬斯克公開不和拖累特斯拉（美：TSLA）股價表現。他認為美股6月會有調整，標指有可能下調至5700點至5800點，不過對個別投資主題，如人工智能股影響不大。