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2025年6月7日星期六
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杜嘉祺9·30退任匯控主席 回歸友邦 刺激友邦一度升3% 見8個月新高
宏利人壽11月遷冊至港
港穩定幣條例8月生效 實施發牌制
Keeta Drone無人機配送啟航 科學園至馬鞍山7分鐘送到
證監：伙國際監管機構打擊違法金融網紅
彭博：領展海外物業研星洲上市 集團發言人拒評 股價曾升近3%
匯豐私銀調升恒指年底目標至25830點
王傳福：比亞迪多個海外市場銷量升
大行看好「可靈AI」 快手逆市升8%
名創優品：TOP TOY上市計劃屬初步階段
證監促券商防未經授權交易
美職位增13.9萬勝預期 紓經濟放緩憂慮 標指曾升至6000點
「穩定幣第一股」Circle首日升1.7倍
美財政部罕有籲日本加息撐圓匯
旺角龍牀盤14宗撻大訂 9伙平25%重售 152呎納米樓呎售1.8萬 3年前呎價高見2.4萬
美聯黃建業：籲政府設跨境購房通 引活水激活「內需」
湯文亮7.5萬租紀雲峰3房戶連車位
天鑽1房加租6% 內地生預付一年涉18萬
英皇或相關人士 9288萬沽維港峰舖
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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