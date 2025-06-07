天鑽1房加租6% 內地生預付一年涉18萬

中原分行經理楊頌堯表示，天鑽8座中層F室，實用面積372方呎，1房間隔，原由內地生以1.43萬元承租，一年租約完結後不續租，業主現隨即加租約900元或逾6%至月租1.52萬元，租予另一名升讀香港中文大學的內地生，實用呎租約41元，並預付一年租金涉約18萬元。業主2019年489萬元一手購入，租金回報約3.7厘。

內地生1.75萬租NOVO兩房 呎租38元

此外，美聯物業首席高級營業經理周麗萍表示，屯門NOVO LAND 1B期Bergen 2座中層D室，實用面積約465方呎兩房戶，獲來港升讀大學的內地生以月租1.75萬元承租，實用呎租約37.6元，月租及呎租均創屋苑兩房新高，打破去年11月以月租1.72萬元、呎租37元租出的兩房戶紀錄。業主2022年約696.9萬元一手購入，租金回報約3厘。

再有內地專才來港租樓。中原高級分行經理姚枝榮表示，火炭星凱．堤岸1座高層C室，實用面積228方呎開放式間隔，業主開價約1.55萬元，議價後稍減500元或3%，以月租1.5萬元租出，實用呎租約66元，租客為內地專才，業主今年1月才以489萬元一手購入，租金回報約3.7厘。