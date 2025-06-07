旺角龍牀盤14宗撻大訂 9伙平25%重售 152呎納米樓呎售1.8萬 3年前呎價高見2.4萬

綜合市場資訊，6月至昨天不足一周，主要新盤共錄約16宗撻訂個案。雋薈全盤提供120伙，均為開放式戶，2021年12月首推70伙折實均呎高見2.41萬元，折實338.8萬元起；至於14伙撻大訂單位，均於2022年售出，買家已簽署正式買賣合約，成交價363.7萬至611.3萬元，涉銷售總額逾6562萬元，買家當時均採建築期付款，撻大訂料各遭沒收10%訂金，估計殺訂總額涉逾656萬元。發展商日前更新價單，提高折扣率至30%，較2022年開售時變相減價逾兩成。據成交紀錄冊顯示，其中9伙撻大訂單位重新售出，成交價最高為455.3萬元，屬3樓A室，實用面積228方呎連平台特色戶、實呎1.99萬元，較2022年成交價611.3萬元平26%，新買家採即供付款。

本月不足一周一手錄約230宗成交

此外，新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA第1A期亦錄撻訂個案，為Aqua Avenue第2座1樓D室，實用面積548方呎3房連平台特色戶，原於上月底招標836.2萬元、實呎1.52萬元售出，惟資料顯示交易未再有進展，料買家撻訂並遭沒收5%訂金約42萬元。

滶晨再沽3房戶 成交價2529萬

綜合市場資訊，6月迄今整體一手成交錄約230宗，其中新世界（0017）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸5A期滶晨，昨天再招標售第1A座22樓P2室，實用面積870方呎3房戶，成交價2529.1萬元、實呎2.9萬元。新世界營業及市務部總監何家欣表示，滶晨計劃下周開售，目前已有準買家透露有意購入5伙作投資。滶晨上周至今累售29伙、套現逾15.7億元。另嘉里（0683）和港鐵等合作、已屆現樓的港島南岸4A期海盈山，昨連售兩伙吸金約2500萬元，包括第2A座41樓F室，實用面積582方呎兩房戶，成交價1289.34萬元、實呎2.21萬元。新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第3期，錄得本月首宗一手成交，位於8座8樓A6室，實用面積672方呎3房戶，成交價750.28萬元、實呎1.11萬元。

明報記者