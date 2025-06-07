美職位增13.9萬勝預期 紓經濟放緩憂慮 標指曾升至6000點

就業市場數據勝預期，為美聯儲維持利率不變提供理據。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員繼續押注9月才恢復減息，但全年減息兩次的概率，降至四成以下。美匯指數昨晚重上99水平。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚升穿4厘。美國10年期國債孳息率由4.4厘以下，漲至4.48厘。

特朗普促聯儲減息1厘

減息概率減少之際，美國總統特朗普昨在其社交平台Truth Social發帖，敦促美聯儲主席鮑威爾將利率下調1厘，從而為美國經濟增添「火箭燃料」，儘管他形容美國仍「表現良好」。

雖然特朗普提出的1厘減幅非比尋常，但他呼籲美聯儲減息並非新鮮事。他說，「太遲先生」在美聯儲是「一場災難」。「太遲」是特朗普為鮑威爾起的綽號，質疑他未有像歐洲央行般持續減息。他指摘鮑威爾維持當前利率水平，「為我們國家造成巨大損失」，增加了聯邦政府的借貸成本。他說，倘若減息，將大幅降低「即將到期的長期和短期債務利息」。他說，倘通脹死灰復燃，屆時重啟加息即可遏止。

非農數據公布後，有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，若美聯儲希望看到經濟軟着陸，「現在的情况就是這樣」。目前就業增長放緩，失業率在過去一年也維持在4%至4.2%之間。美聯儲官員認為，當經濟「以正常、不引發通脹的速度運行」，失業率很可能穩定在這水平。

聯儲線人：未改變觀望立場

不過Timiraos指出，當中仍有很大變數，美聯儲正憂慮貿易政策變化會否導致支出、招聘和投資回落，而這正是美聯儲暫停減息的主因，5月數據不會改變其觀望立場，而美聯儲將在整個夏季觀察貿易政策變化，將如何影響企業的定價和招聘決策。

不過值得注意的是，美國3月和4月的非農就業職位增長，合共向下修訂了9.5萬個。此外，美國聯邦政府在5月亦裁員2.2萬人，裁員規模是2020年以來最大。

面對政策不確定，本周就業市場數據好壞不一。俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在5月僅增3.7萬個，是逾兩年來最低的增長。不過4月JOLTS職位空缺卻增至739.1萬個，高於市場預期。普遍分析認為，近期數據不足以改變美聯儲的觀望態度。

（綜合報道）

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