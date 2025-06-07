匯豐私銀調升恒指年底目標至25830點

港股跌114點 藍籌兩新貴做好

大市成交額2356.2億元，北水淨流入67.66億元，比周四增8.1倍，且連錄8日淨流入。恒指一系列指數季檢換馬下周一生效，觸發收市競價時段成交額約490億元，佔全日比重逾兩成。全周計，港股三大指數均升逾2%。將加入科指的比亞迪（1211）成交額118.28億元，比周四增1.4倍，但收市跌2.18%。恒指新貴美的（0300）及中通快遞（2057）分別逆市升1.6%及0.6%。

匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲指出，於去年12月底給予恒指今年底目標價23,420點，基於港股可受惠於DeepSeek及中國科技創新帶來的估值重估，故上調今年底恒指目標價至25,830點。另她表示，中美元首通話，雙方共識盡快展開貿易會談，她認為是相當重要的政策轉向，且釋出正面信息。

此外，匯豐私銀於亞洲區內給予中國、印度及新加坡股票「偏高」配置，范卓雲解釋，因有關地區均由內需驅動，對美國商品出口的銷售收入，佔自身區域股市的上市公司收入比例較低。

她指出，以MSCI中國指數為例，其權重比例較高的板塊包括內銀、保險及電訊，相關行業受關稅影響較低。估值方面，她指出，即使經年初DeepSeek引發升浪後，目前MSCI中國指數市盈率低於12倍，仍較其他發達地區股市為低。另外，匯豐私銀給予環球股票及美股「溫和偏高」配置。

建銀國際：恒指今年或破26000點

建銀國際證券研究部董事總經理、研究部主管及首席策略師趙文利指出，由年初至5月29日，北水淨流入6413億元，最近北水流入雖然放緩，長線資金加大港股配置趨勢顯著，按港股今年盈利增長錄低單位數升幅，其市盈率為11.5倍至12倍，認為恒指今年有機會突破25,000至26,000點。

銀河證券環球市場部業務發展董事羅尚沛指出，市場好淡爭持，加上美股不明朗，下周恒指突破24,000點機會較大。