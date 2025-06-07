證監：伙國際監管機構打擊違法金融網紅

證監會行政總裁兼國際證監會組織亞太區委員會主席梁鳳儀表示，鑑於違法的金融網紅日漸增多，並在社交媒體上吸引大量追隨者，有關網紅活動往往是無分國界，成為全球現象，國際合作處理這個問題至關重要，故該會支持國際間採取多管齊下協調方針應對這種現象，監管同業之間的合作將令工作成效大為提高。

所謂金融網紅，是那些利用社交媒體平台推廣金融產品，並分享投資見解及建議的網絡紅人，他們通過網上短片及帖文非法兜售金融產品或服務，這些人可能未獲證監發牌，因此不得向香港投資者提供有關證券及期貨合約建議。

暫吊銷一名金融網紅牌照

證監會已展開主題視察，評估券商在聘用金融網紅和數碼平台宣傳金融產品及服務時，有否遵守監管規定，包括審閱特定券商所作盡職審查，確保不涉及無牌活動等。證監會亦計劃向持牌法團發出指引，概述聘用金融網紅和數碼平台作宣傳的標準。執法方面，證監會暫時吊銷一名金融網紅牌照，該人士早前被裁定在牌照範圍外，透過聊天群組提供投資意見的刑事罪名成立。此外，該會對另一名涉嫌無牌進行受規管活動的金融網紅展開刑事檢控程序外，亦透過搜查行動中止由違法金融網紅舉辦的一項活動，並發出終止及停止函。

梁鳳儀強調，教育投資者核實金融網紅可信性，評估分享的投資觀點，徹查資訊真偽。該會已提供無牌公司及可疑網站名單，國際證監會組織已發布國際證券及商品警示清單最新版。她指出，在未來數月，將展開更多教育工作，務求提升投資者的反詐騙意識和抵禦能力。