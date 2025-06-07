杜嘉祺9·30退任匯控主席 回歸友邦 刺激友邦一度升3% 見8個月新高

匯控表示，隨着杜嘉祺將離任，獨立非執行董事兼集團監察委員會主席利伯特會在取得監管機構批准後，擔任集團臨時主席。下任匯豐集團主席的遴選程序正於高級獨立董事高安賢領導下展開，杜嘉祺將於主席繼任程序進行期間，繼續擔任集團行政總裁和董事會的策略顧問。

高安賢表示，再次感謝杜嘉祺過去8年對匯豐的卓越領導和管理。英媒報道，麥肯錫前舵手施南德為下任匯控主席人選之一。

麥肯錫前舵手施南德

匯控下任主席人選之一

杜嘉祺2017年加入匯豐前，於2010年加盟友邦，出任首席執行官兼總裁，其間帶領友邦走出金融海嘯陰霾及成功上市，截至2017年5月尾離任，轉投匯豐出任非執行主席。在他任內，友邦無論從新業務價值，甚至新業務的毛利率，均持續保持升勢。

杜嘉祺轉往匯控出任主席後，匯控厲行精簡架構人手，當中出售加拿大、法國等零售銀行業務，重新在有關國家聚焦批發銀行生意，更多次北上與國家副主席韓正及港澳辦主任夏寶龍等國家領導會面。近期他亦見證新接任行政總裁的艾橋智領導下，簡化匯控架構，重組為香港、英國、企業及機構理財，以及國際財富管理及卓越理財4項業務。當中任內他亦面對挑戰，股東之一的平保（2318）曾要求匯控分拆亞洲業務，最終不果。

翻查杜嘉祺出掌友邦期間，友邦的股價自2010年招股價19.68元起計，到他任職至2017年5月底高見55.25元，股價在6年半間累升1.8倍（見圖）。至於匯控方面，他於2017年10月1日接替前任主席范智廉起，匯控股價累計升幅近22%。

杜嘉祺任總裁期間 友邦升1.8倍

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，友邦保險近年股價轉為弱勢，加上內地新業務價值增長放慢，新業務價值的利潤率亦面對壓力，前景不及之前樂觀。但以杜嘉祺在保險業的專長，在其過往於友邦任主席期間股價表現強勢，預料今次重返友邦坐鎮，會為友邦帶來一些幫助及新氣。至於匯豐控股歷史悠久，業務穩定，就算杜嘉祺離任主席，預料對匯控影響不大。

資深獨立股評人謝明光相信，以杜嘉祺在匯控任內能夠和內地領導建立的人脈關係，或有助友邦內地的業務發展。

明報記者