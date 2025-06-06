歐央行降息1/4厘符預期 行長：減息進程將結束

德兩年期國債孳息率升至1.86厘

拉加德昨表示，即將完結的貨幣政策周期，應對了包括新冠疫情、烏克蘭戰爭和能源危機等多重衝擊，「在當前利率水平下，我們相信我們有能力應對即將面臨的不確定環境」。貨幣市場減少對歐洲央行進一步減息的押注，再次減息0.25厘已不再被視為必然。拉加德發言前，經濟學家預期歐洲央行將在7月維持利率不變，但在9月仍會減息。減息周期面臨告終，歐洲短期債價格下滑，德國兩年期國債孳息率升至1.86厘，是兩周高位。歐元兌美元升0.6%，至1.1494美元。

此前公布的歐元區5月消費者物價指數（CPI）按年升幅回落至1.9%，是8個月來首次低於歐洲央行的2%目標，也是2021年以來第二次低於目標。歐洲央行官員傾向認為，控制物價飇升的任務已接近完成。歐洲央行指出，通脹率目前大概處於2%的中期目標。該央行最新預測，2025年歐元區通脹率平均為2%，2026年為1.6%，而2027年為2%。

今年GDP增長預測維持0.9%

歐洲央行將2025年GDP增長預測，維持在0.9%不變，反映首季增長較預期強，儘管今年餘下時間前景較弱。歐洲央行預期，2026和27年的GDP增長，分別為1.1%和1.3%。不過特朗普的貿易政策，仍是增長前景的關鍵變數。

拉加德稱，經濟增長風險仍偏向下行，但強勁的就業市場、不斷增長的收入，以及寬鬆的融資條件，「應能幫助消費者和企業，抵禦動盪環境帶來的影響」。

（綜合報道）

[國際金融]