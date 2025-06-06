傲華首宗租賃 220呎月租1.45萬

年初362萬購入 回報4.8厘

此外，美聯高級區域經理周永業表示，傲華1房戶亦錄租賃成交，實用面積340方呎的低層D室，獲租客以月租1.83萬元承租，實用呎租53.8元，業主今年2月以約601萬元一手購入，租金回報率約3.65厘。

進入租賃旺季，東涌租務成交亦加快，中原副分區營業經理曹嘉華表示，東涌本月暫錄約10宗租賃成交，其中東環6A座中層6室，實用面積483方呎，兩房連儲物房間隔，向南望開揚景，獲區內家庭以月租1.7萬元承租，實用呎租35.2元。曹嘉華表示，該家庭客原先租住的單位，遭業主大幅加租，故決定另覓新居，最終轉租上址。業主2015年545.53萬元一手買入單位，租金回報約3.7厘。

太古城本月開齋

用家885萬入市3房戶

二手買賣方面，十大屋苑之一的鰂魚涌太古城錄得本月首宗成交。美聯市務經理（銷售）湯偉明表示，太古城本月首宗成交位於富山閣中層A室，實用面積690方呎，3房間隔，獲用家以885萬元市價承接，實呎12,826元。上址原業主2019年2月約1268萬元購入，持貨逾6年，帳面蝕約383萬元或約30%，連使費料實蝕約450萬元或35%。