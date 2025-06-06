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經濟

香港地產

嘉里等收購黃竹坑工廈 呎價5312元 低6年前四成

【明報專訊】工商舖價格較數年前大幅下跌，有發展商低調重啟併購物業。資料顯示，樓齡逾40年的黃竹坑道工廈利美中心14樓全層，面積約10,543方呎，於上月初5600萬元易手，呎價5312元，登記買家為NMC 9 LIMITED，公司董事包括嘉里（0683）發展董事及香港區總經理湯耀宗等。原業主2016年9月4380萬元購入，持貨快將9年，帳賺1220萬元或28%。

翻查資料，嘉里或相關人士2019年斥近5億元購入該廈一籃子物業，包括地廠部分、10樓、17至18樓、22樓頂層共5層工業樓層連天台、9個車位、11樓隔火層、地下大堂及外牆等，總樓面約53,800方呎，呎價約9293元。換言之，以呎價計，最新收購價較6年前低逾40%。

此外，資料顯示，位於灣仔與銅鑼灣之間的謝斐道414至424號乙廈中望商業中心高層全層，上月底以2499萬元易手，以面積約3600方呎計，呎價6667元。登記買家為香港地產代理商總會有限公司，公司董事包括香港地產代理商總會主席潘達恒、第一副主席鄧美賢等。

景樂控股2499萬沽謝斐道總部

原業主為景樂控股有限公司（King Parrot Holdings Limited），股東及董事包括景樂集團周基業等。據悉，該物業為景樂集團的總部，該公司經營多間不同的主題餐廳，包括上海菜家傳滬曉、港式甜品店甘の季節等。原業主2007年8月601.74萬元購入，持貨約18年，帳面獲利1897.26萬元或3.15倍。另中環皇后大道中58至60號乙廈振邦大廈一個中層單位，面積約1400方呎，上月初870萬元易手，折合呎價6214元。原業主2011年6月1380萬元購入，帳面蝕約510萬元或37%。

相關字詞﹕振邦大廈 中望商業中心 景樂集團 嘉里 湯耀宗

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