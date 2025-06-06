嘉里等收購黃竹坑工廈 呎價5312元 低6年前四成

翻查資料，嘉里或相關人士2019年斥近5億元購入該廈一籃子物業，包括地廠部分、10樓、17至18樓、22樓頂層共5層工業樓層連天台、9個車位、11樓隔火層、地下大堂及外牆等，總樓面約53,800方呎，呎價約9293元。換言之，以呎價計，最新收購價較6年前低逾40%。

此外，資料顯示，位於灣仔與銅鑼灣之間的謝斐道414至424號乙廈中望商業中心高層全層，上月底以2499萬元易手，以面積約3600方呎計，呎價6667元。登記買家為香港地產代理商總會有限公司，公司董事包括香港地產代理商總會主席潘達恒、第一副主席鄧美賢等。

景樂控股2499萬沽謝斐道總部

原業主為景樂控股有限公司（King Parrot Holdings Limited），股東及董事包括景樂集團周基業等。據悉，該物業為景樂集團的總部，該公司經營多間不同的主題餐廳，包括上海菜家傳滬曉、港式甜品店甘の季節等。原業主2007年8月601.74萬元購入，持貨約18年，帳面獲利1897.26萬元或3.15倍。另中環皇后大道中58至60號乙廈振邦大廈一個中層單位，面積約1400方呎，上月初870萬元易手，折合呎價6214元。原業主2011年6月1380萬元購入，帳面蝕約510萬元或37%。