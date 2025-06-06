私宅預售樓花 上月零申請零批出

逾3年首見 隨時可售新盤近3.6萬伙

據地政總署資料，上月該署同時錄得預售私宅樓花同意書「零申請」及「零批出」的局面，為2022年2月份、即近39個月、即逾3年以來首見。若連私宅預售樓花「零申請」計，則是連續兩個月錄得，而對上一次連續兩個月私宅「零申請」則於2023年10月及11月、即約1年半前出現，另由2023年至今，不足兩年半時間，已累計出現9次私宅「零申請」情况。對上一次私宅「零批出」，則於去年12月出現。

此外，地政總署資料亦顯示，迄今待批預售樓花單位數目維持在6517伙水平，涉及17個樓盤。

美聯首席分析師劉嘉輝指出，發展商放緩今年預售樓花新申請步伐，即使2月及3月亦分別只有213伙及112伙新申請，若以今年首5個月計算，共只有1312伙，較去年同期4318伙按年大跌約七成。他又指，截至上月底，已批出預售樓花但尚未發售的私宅單位雖然按月回落約10.7%，但仍錄14,547伙，而累積貨尾量則約21,442伙，按月減少約3.3%，兩者合計可隨時推售的新盤單位數目仍共錄35,989伙，在此情况下相信發展商依然會積極去庫存。利嘉閣地產研究部主管陳海潮相信，隨著近期市況回暖、關稅戰緩和及供樓息率回落，加上新盤消化一定存貨後，零審批及零申請的情况料將會有改善。